Cairo, Fulvio Briano passa in Italia Viva che lo accoglie sui social: “Benvenuto”

Cairo Montenotte. “Benvenuto in Italia Viva Savona a Fulvio Briano, già sindaco e ora consigliere comunale di Cairo Montenotte, in provincia di Savona”. E’ il testo del post con cui la sezione locale del partito di Matteo Renzi “annuncia” l’ingresso in squadra dell’ex sindaco di Cairo ed ex segretario savonese del Pd. A corredo, a imitare un po’ quello che di solito accade sui canali social delle squadre professionistiche, una immagine che ritrae il “nuovo acquisto”.

Come già altri prima di lui (ad esempio Barbara Pasquali su Savona), anche Briano dunque approda in Italia Viva dopo essere stato un elemento di spicco del Pd. Nel suo caso addirittura l’elemento più importante, per un certo periodo di tempo: venne scelto come segretario provinciale nel novembre 2013 (era renziano già allora), e da timoniere dei dem affrontò le elezioni savonesi del 2016, quelle della diatriba interna tra Livio Di Tullio e Cristina Battaglia. Finì male, con la inattesa vittoria della candidata di centrodestra Ilaria Caprioglio, e Briano decise di rassegnare le dimissioni (inizialmente respinte, furono accettate solo all’inizio dell’anno successivo).

Dopo un temporaneo allontanamento dalla vita politica nel 2017, al termine del suo secondo mandato da sindaco di Cairo (qui il suo “saluto” alla città), alle ultime elezioni amministrative di Cairo Montenotte ha deciso di presentarsi nuovamente come candidato sindaco con la sua lista “Più Cairo”. Anche in questo caso però una spaccatura interna alla sinistra (la scelta di rischierare in campo l’ex primo cittadino ha spinto Giorgia Ferrari a contrapporre una propria lista) ha spianato di fatto la strada alla riconferma di Paolo Lambertini.

Ora la decisione di entrare nel partito di centro tornando quindi sotto le “insegne” dell’ex premier Matteo Renzi. “Una scelta naturale – spiega Briano a IVG – per chi, come me, crede negli ideali del riformismo europeo“.