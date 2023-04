Cairo Montenotte. Una cerimonia solenne quella in programma domenica 16 aprile per la riapertura al culto della chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Dopo quasi tre anni di chiusura, dovuta all’incendio doloso del 14 agosto 2020, i fedeli potranno nuovamente frequentare il simbolo della cristianità cairese.

La data, che coincide con la festa della Divina Misericordia, sarà l’occasione per la comunità di ritrovarsi alle 16.30 in piazza della Vittoria da cui partirà la solenne processione per la parrocchiale. Alle 16.50 toccherà al Vescovo Luigi Testore, della Diocesi di Acqui Terme, riaprire il portone di ingresso e alle 17 il Monsignore officerà la celebrazione eucaristica.

Una grande festa, quindi, che sancisce la fine dei lavori, iniziati lo scorso settembre. L’intervento principale ha interessato il tetto, andato distrutto nell’incendio: è stato realizzato seguendo le linee originali, con un alleggerimento della copertura come richiesto dalla Sovrintendenza. Il rogo, che era stato di natura dolosa (a causarlo un 44enne cairese, fermato dai carabinieri che si sono occupati delle indagini) infatti non aveva causato danni strutturali agli interni e alla volta della navata centrale, ma solo a quella lato monte e al tetto della sacrestia.