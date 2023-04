Cairese battuta ad Arenzano, Alessi allarga le braccia: “Non si possono sciupare 10 occasioni”

Non basta un’ottima prova alla Cairese per fare punti contro un Arenzano a caccia della matematica salvezza. Al “Gambino” i gialloblù creano numerose occasioni senza però riuscire a concretizzare. Nella ripresa, il secondo giallo costa l’espulsione del difensore Boveri intorno al 70esimo e otto minuti più tardi i genovesi di mister Corradi trovano la rete che vale il successo con Pellicciari.

“L’unica cosa che è mancata è stata il goal – commenta mister Diego Alessi – . Nel primo tempo non abbiamo avuto tre/quattro occasioni ma molte di più. Avremmo potuto chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio 3 a 0. Abbiamo sprecato occasioni nitide a 6/7 metri dalla porta. Abbiamo giocato contro un avversario forte e organizzato. In inferiorità numerica abbiamo sofferto poco. Ricordo poche parate di Moraglio. Non si possono creare 10 occasioni da goal senza realizzarne nemmeno una“.

Una sconfitta che complica la corsa al secondo posto: a quattro giornate dal termine la Lavagnese può contare su sette punti di vantaggio. I gialloblù vengono anche agganciati dall’Imperia a quota 53 punti. I risultati del turno infrasettimanale: Albenga 2 – Finale 0 (cronaca); Angelo Baiardo 1 – Lavagnese 2; Campomorone 2 – Busalla 1; Sestrese 0 – Voltrese 1; Imperia 3 – Taggia 1; Atheltic Club Albaro 5 – Genova Calcio 3; Rapallo 2 – Rivasamba 3; Arenzano 1 – Cairese 0; Canaeltto 2 – Forza e Coraggio 2.

La nuova classifica: Albenga 67; Lavagnese 60; Imperia e Cairese 53; Campomorone Sant’Olcese 49; Rivasamba 48; Forza e Coraggio 46; Genova Calcio e Atheltic Club Albaro 45; Arenzano 44; Busalla 40; Angelo Baiardo 39; Voltrese 35; Taggia 32; Sestrese 29; Rapallo 28; Canaletto 19; Finale 18.