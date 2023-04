Cade e si frattura una gamba sul sentiero Balcone West a Varigotti, biker di 41 anni soccorso da soccorso alpino e vigili del fuoco

Finale Ligure. Questa mattina un biker austriaco di 41 anni è caduto mentre stava percorrendo il Sentiero Balcone West a Varigotti.

Nella caduta, l’uomo ha riportato una ferita ad una gamba. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di stamane.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del soccorso alpino e speleologico Liguria con i vigili del fuoco.

Il bikers è stato medicato e poi trasportato in barella fino alla strada. Da qui è stato preso in consegna dalla croce bianca di Finale Ligure che in ambulanza lo ha trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.