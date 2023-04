Busalla strapazza Albenga. Lanzarone: “Merito ai giocatori. Undici retrocessioni in due anni, campionato terribile”

Il Busalla si è tolto la grande soddisfazione di vincere e convincere contro la squadra regina del campionato. La vittoria per 5 a 1 contro l’Albenga inorgoglisce il giovane allenatore Giorgio Lanzarone, la cui squadra ha interpretato bene entrambe le frazioni di gioco: primo tempo di recupero alto e di fraseggio, ripresa all’insegna della chiusura dei varchi e delle ripartenze. Da segnalare, la prestazione del giovane Spano e il goal capolavoro di Cotellessa.

“Oggi i ragazzi sono stati interpreti di una partita perfetta – commenta Lanzarone- . Stiamo facendo bene, le prestazioni non sono mai mancate. Non ho parole per descrivere la partita. Faccio i complimenti a tutta la squadra e a tutta la società, che ci è sempre vicina anche nei momenti più difficili”.

Una squadra in grado di battera la capolista con quattro goal di scarto che si deve ancora salvare. Sembra strano ma nell’Eccellenza del format lacrime e sangue 6 squadre su 18, quindi un terzo, devono sudare per mantenere la categoria (le ultime due retrocedono direttamente, le altre tramite i play out). “Abbiamo numeri stranissimi. Del gruppone, siamo la squadra che ha perso meno partite ma abbiamo subito molti goal. Alcuni errori banali ci sono costati dei risultati che fino al 94esimo avevamo acquisito”, prosegue Lanzarone.

L’allenatore aveva salvato il Busalla lo scorso anno subentrando a mister Cannistrà. Due anni di fuoco: “Sono cresciuto tanto in tutte le fasi, anche grazie ai giocatori, interpreti principali di questo bellisismo gioco. Sono campionati terribili, tra questo e quello dello scorso anno retrocederanno in tutto undici squadre. L’Eccellenza paga per tutti. In questo torneo non bisogna mai abbassare la guardia”.