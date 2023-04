Brutta caduta dalle scale a Santa Giustina: donna trasportata in elicottero in ospedale

Stella. Brutta caduta dalle scale nella frazione Santa Giustina, a Stella, che ha visto protagonista, suo malgrado, una donna di 79 anni che, scivolando, ha sbattuto la testa.

Durante il trasporto in ospedale, in auto, ha perso coscienza, è stato così allertato l’elisoccorso Grifo (l’automedica era impegnata in un altro intervento).

Fortunatamente, lo staff medico, al suo arrivo, ha constatato che la situazione non fosse grave come sembrava e ha trasportato l’anziana al Santa Corona di Pietra ligure in codice giallo a scopo precauzionale. Sul posto è intervenuta anche la croce verde di Albisola.

Ora la donna si trova al pronto soccorso pietrese, dove sono in corso tutti gli accertamenti del caso.