Cairo Montenotte. Tanti colori, sorrisi, musica ed emozioni alla cerimonia inaugurale del 26° Torneo Internazionale 958 Santero – 3° Memorial Carlo Pizzorno, organizzato dalla Cairese e riservato alle categoria Giovassimi 2009.

Questa mattina (22 aprile) la sfilata delle 32 squadre partecipanti (tra queste 11 professionistiche e 7 straniere, oltre alle dilettanti provenienti da tutto lo Stivale).

All’evento che ha aperto la kermesse, una quattro giorni di sport che si terrà su 6 campi della Valbormida, non sono mancate le autorità politiche e sportive.

In rappresentanza di Regione Liguria e della Provincia di Savona, c’erano il consigliere Angelo Vaccarezza e il presidente Pierlangelo Olivieri che si sono complimentati con la Cairese per l’ottimo risultato raggiunto e hanno fatto l’in bocca al lupo ai ragazzi che scenderanno in campo. Così come il sindaco di Cairo Paolo Lambertini e l’assessore allo Sport Marco Dogliotti, che hanno espresso la loro soddisfazione per poter ospitare ancora nella cittadina valbormidese questo importante appuntamento calcistico, diventato uno dei più importanti, se non il più importante in Italia. Concetto rimarcato anche dal presidente della LND Liguria Giulia Ivaldi, accompagnato dal suo consigliere regionale Franco Rebella.

Un torneo, hanno detto le istituzioni, che ha raggiunto se non superato quello di Viareggio e che si appresta ad iniziare. Il calcio d’inizio simbolico è stato calciato questa mattina dalla famiglia di Carlo Pizzorno, a cui la manifestazione è intitolata. Lui infatti alla fine degli anni ’90 è stato l’ideatore della kermesse che, anno dopo anno, ha portato a Cairo squadre da tutto il mondo. Con la moglie e i figli, anche Paolo Ceppi, grande promessa del calcio valbormidese (lo scorso anno ha alzato al coppa del torneo cairese come capitano della Juventus) in cui credeva molto anche Carlo Pizzorno.

E’ intervenuto anche il presidente della Cairese Fabio Boveri, sottolineando il grande lavoro svolto dai dirigenti e i tantissimi volontari e la volontà di coinvolgere tutta la Valbormida per dare lustro a tutto il territorio.

Le partite prenderanno il via alle 16 di oggi (su IVG darà possibile seguire i risultati in tempo reale, al termine di ogni match). Si giocherà fino alle 21.25, a chiudere la giornata, come da tradizione, la gara della cairese che sfiderà l’Academy del Senegal. Il torneo poi proseguirà fino a martedì 25 aprile (QUI il calendario completo).

Ad impreziosire la cerimonia inaugurale la partecipazione di Atmosfera Danza, scuola cairese che con i suoi ragazzi si è esibita di fronte al folto pubblico presente e, insieme al settore giovanile gialloblù, ha sventolato le bandierine per l’arrivo di tutte le squadre. Non sono mancati due emozionanti momenti musicali con la cantante locale Francesca Varaldo che prima ha cantato e coinvolto gli spettatori con l’inno della Cairese e poi con quello di Mameli. Ad accompagnarla la Banda G. Puccini. Così si è conclusa la cerimonia, ma le emozioni che si vivranno al torneo saranno ancora tantissime.