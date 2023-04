Bragno al bivio. Salvezza o play out? Monte: “Club perfetto per allenare, ma difficile tenere alta la tensione”

Per evitare gli spareggi salvezza, leggasi play out, il New Bragno deve uscire indenne dalla partita contro la Campese, in programma domani al “Paolo Ponzo”. In caso di vittoria o di pareggio, la formazione di mister Fabrizio Monte festeggerebbe la permanenza in Promozione. Se dovessero vincere, i genovesi di Meazzi si porterebbero a quota 29 punti alla pari con i valligiani e sarebbero loro a esultare per via degli scontri diretti.

La stagione del New Bragno è stata molto positiva prima delle ultime cinque sconfitte consecutive che hanno delineato lo scenario appena descritto. Una situazione per cui l’allenatore savonese avrebbe firmato alla vigilia del campionato ma che ora vive con un po’ di rammarico. L’allenatore traccia poi un bilancio dei suoi due anni a Bragno, tra la bellezza di fare calcio in serenità e con dirigenti appassionati e le difficoltà di una piazza “silenziosa” in cui è più semplice abbassare la tensione.

“Per come abbiamo fatto fino alla 23esima di campionato speravo di essere già salvo – afferma mister Monte-. Poi dopo la vittoria contro Ospedaletti tutto l’ambiente si è rilassato. Un po’ di sfortuna e qualche errore dal dischetto ci hanno portato a giocarci il tutto per tutto all’ultima giornata”.

“Se faccio un’analisi e guardo la classifica finale dello scorso anno -prosegue-, dobbiamo essere contenti del campionato che abbiamo disputato. Pensare a un play out è una sofferenza che vorrei evitare. Abbiamo perso tanti punti da situazioni di vantaggio e in molte occasioni non siamo stati incisivi sotto porta“.

La Campese sarà un avversario da prendere con le pinze, neopromossa da battaglia con un tridente pericoloso in cui brilla la stella Criscuolo: “All’andata ci siamo presentati sul loro campo in tredici e senza allenamento per via delle intemperie. Sono molto organizzati a livello difensivo. Hanno un ottimo portiere e poi con Criscuolo, Ardinghi, Arrache e Zignego possono sempre fare goal, sono una squadra difficilissima da affrontare che si giocherà il tutto per tutto”.

Bragno continua da tanti anni ad essere in Promozione e rappresenta un caso abbastanza singolare visto che il club è ormai da anni privo del settore giovanile e che, rispetto ad altre squadre limitrofe, non gode nemmeno del calore di una perlomeno minima tifoseria. Un “silenzio” che è un’arma a doppio taglio: “Bragno è tutto e niente – conclude mister Monte -, per un allenatore è un ambiente ideale, ci sono pochi dirigenti e ti lasciano lavorare in autonomia, ma non ha settore giovanile né pubblico né è un comune . Risulta quindi difficile portare giocatori a Bragno. Ci sono momenti in cui la serenità aiuta, ci sono momenti che la troppa serenità ha fatto abbassare la soglia dell’attenzione“.