Bper Rari Nantes Savona, Valerio Rizzo: “Vogliamo imporre il nostro ritmo, il nostro gioco e il nostro entusiasmo”

Savona. Il conto alla rovescia sta per terminare: mancano due giorni al grande evento. Sabato 15 aprile alle ore 19 la piscina Zanelli torna ad ospitare una finale europea: la Bper Rari Nantes Savona affronterà la squadra ungherese dell’A HID Vasas Plaket nell’incontro valevole per l’andata dell’ultimo atto della Len Euro Cup 2022/2023.

Sale l’attesa dei tifosi biancorossi per una serata storica, alla quale gli appassionati non potranno mancare. Infatti, è dal 2012 che la Rari non gioca una finale europea, anno in cui la vinse. Per il Vasas l’attesa dura da ventuno anni. Si preannuncia, quindi, una grande battaglia sportiva.

A poco più di 48 ore dal match, parlano il tecnico, il capitano ed il portiere della squadra biancorossa, esprimendo le proprie sensazioni in vista dell’atteso incontro di andata.

L’allenatore della Bper Rari Nantes Savona, Alberto Angelini, dichiara: “Siamo pronti ad affrontare questa finale, che manca da Savona dal 2012, con voglia, determinazione ed entusiasmo. Un lungo cammino iniziato dalla fine di settembre, fatto di sedici partite e altrettante battaglie sportive ci ha condotto fino a qui. Ora vogliamo onorarlo al meglio delle nostre potenzialità cercando come sempre di concentrarci sul nostro gioco. Spero nella massima affluenza di pubblico in entrambe le partite come appuntamenti del genere meritano di avere”.

Valerio Rizzo, capitano della Bper Rari Nantes Savona, commenta: “Dopo undici anni la Rari Nantes Savona torna in una finale europea, dopo che ne abbiamo vinte tre. Siamo una squadra storica e di valore, con grandissima convinzione di poter fare bene. Abbiamo davanti un avversario molto importante, strutturato per traguardi importanti come questa finale o come addirittura poteva essere una Champions League perché il Vasas è una squadra formata da grandi campioni sia ungheresi che stranieri con medagliati olimpici, ma noi siamo a Savona e soprattutto all’andata vogliamo imporre il nostro ritmo, il nostro gioco e il nostro entusiasmo. Siamo qua, siamo arrivati in fondo. Ci siamo”.

Gianmarco Nicosia, portiere, autore del gol a due secondi dalla fine in semifinale col Trieste che ha regalato la finale alla Rari, afferma: “Quel gol lo avevo sognato ed è stata una grande emozione averlo realizzato. Ad inizio anno non avrei mai detto che avremmo potuto arrivare fino a qui, anche considerando tutte le difficoltà che abbiamo avuto. Io penso che ognuno di noi sabato metterà quel qualcosa in più. Giochiamo con una squadra attrezzatissima, con grandi campioni olimpici, mondiali ed europei che, però, non ci spaventano. Noi cerchiamo da inizio anno di imporre il nostro gioco con qualsiasi squadra e questo è il nostro segreto. Affrontiamo questa partita con un grande sorriso e con grande umiltà. Io sono contentissimo perchè per molti ragazzi è la prima volta, spero non sia l’ultima, e spero non sia l’ultima neanche pe me. Speriamo di portarla a casa e spero veramente di vivere una finale con la F maiuscola”.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Jaume Teixido (Spagna) e Stanko Ivanovski (Montenegro). Il Delegato Len sarà Gadi Schwartz (Israele).

Nel frattempo prosegue la prevendita. Sono a disposizione i biglietti al costo di 10 euro. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis. Trattandosi di una partita di coppa europea non valgono gli abbonamenti al campionato di Serie A1. È possibile acquistare i tagliandi in prevendita preso la segreteria sportiva della Rari fino a venerdì 14 aprile con orario continuato dalle 11 alle 17. Sabato sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al botteghino, nell’atrio della piscina Zanelli, a partire dalle ore 17.

Chi fosse impossibilitato a recarsi in piscina ad acquistare i biglietti, può inviare una mail a info@rarinantes.sv.it per avere informazioni su come comprarli pagando tramite bonifico bancario. Infine, per favorire la presenza di pubblico, l’azienda Ottica Isolani di Savona ha ideato un’interessante iniziativa in favore dei settori giovanili di pallanuoto e nuoto sincronizzato.