Bper Rari Nantes, domani la finale di Euro Cup. Campopiano: “Pronti a dare battaglia per rendere orgogliosi i savonesi”

Savona. Tra meno di 24 ore si conoscerà l’esito della finale dell’edizione 2022/2023 della Len Euro Cup: il Vasas continua ad avere i favori del pronostico, ma la Rari Nantes sogna lo sgambetto. Manca sempre meno dunque ad uno degli eventi sportivi più attesi, questo per un match che si preannuncia vibrante e ricco di sussulti.

Eduardo Campopiano, attaccante e vice-capitano della squadra, è intervenuto per raccontare il percorso di avvicinamento dei biancorossi alla partita più sentita: “Siamo concentrati e pronti a dare battaglia. C’è grande ambizione e abbiamo la consapevolezza di poter vincere. Il clima è positivo. Non siamo da meno rispetto al Vasas, all’andata lo abbiamo dimostrato e, in noi, è ulteriormente cresciuta la fiducia. Abbiamo voglia di affrontarli, non temiamo nessuno”.

Grande autostima e nessun timore dunque per la squadra allenata da Alberto Angelini, formazione che è tornata a respirare il calore di un pubblico d’altri tempi. “Vedere la Zanelli così piena mi ha emozionato – ha proseguito l’intervistato -, ci ha trasmesso un’ulteriore carica di adrenalina. È un bel segnale vedere l’affetto della città, cercheremo in tutti i modi di rendere orgogliosi i savonesi e questa società che non vede un titolo europeo da 11 anni. Il tifo avversario a Budapest? Dovremo essere bravi a sfruttarlo a nostro favore”.

In campionato altalenante, in Europa praticamente perfetta. È stata una Rari Nantes bifronte in stagione, ma Campopiano minimizza: “La nostra squadra può cadere a volte, ma fa parte del gioco. Giocare tante partite tra Europa e campionato porta via tante energie sia mentali che fisiche. L’essere un po’ scarichi ha portato a degli scivoloni. Probabilmente, in questo senso, essere un gruppo giovane non ha aiutato; abbiamo poca esperienza e questo potrebbe essere uno dei motivi delle cadute in campionato”.

Qualche rammarico per non essere riusciti a vincere la gara d’andata? No secondo l’intervistato, il quale ha svelato che tatticamente i biancorossi cercheranno di approcciare proprio come due settimane fa: “Lo sport ci insegna che amministrare una situazione favorevole a volte può diventare scomodo. Quest’anno abbiamo vinto nettamente contro Ortigia rischiando poi moltissimo al ritorno. Il vantaggio può fare la differenza, ma credo sia relativo. Domani partiremo dallo 0-0 con quattro tempi davanti, vogliamo giocarli al meglio. Il nostro sistema di gioco? È molto chiaro, rispetto all’andata cambieremo poco. Andremo a Budapest con lo stesso concetto generale. Dal punto di vista tattico non cambierà granchè, tuttavia abbiamo studiato come porter limare alcuni difetti evidenziati nel corso della partita d’andata”.

È infine news odierna l’apposizione di un maxischermo in Piazza Sisto (con possibile spostamento dell’impianto presso la piscina “Zanelli” in caso di maltempo) per permettere alla cittadinanza di assistere alla gara. “Mi farebbe piacere – ha concluso Campopiano – che si verificasse una buona affluenza. Noi siamo disposti a dare battaglia per rendere orgoglioso il popolo savonese. Il mio invito è che vengano in tanti ad assisterci, possiamo fare qualcosa di importante”.

Arbitri del match saranno Nenad Peris (Croazia) e Spyridon Achladiotis (Grecia). Il Delegato Len sarà Andy Hoepelman (Olanda).