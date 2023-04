Borghetto, i consiglieri Reale e Oliva: “Adesione Rocco e Sarpero a FdI non ci stupisce”

Borghetto Santo Spirito. “Mentiremmo se ci dicessimo sorpresi per l’adesione dei consiglieri del gruppo misto, Rocco e Sarpero, a Fratelli d’Italia. Un partito che, al di là del posizionamento politico e ideologico, appartiene a pieno titolo alla maggioranza che governa il comune di Borghetto, essendo presente anche in giunta”. Lo affermano, in una nota, i consiglieri di minoranza di “Borghetto Domani” Alessio Reale e Maria Grazia Oliva.

“Nei mesi di collaborazione in minoranza – spiegano -, ma in realtà già durante la campagna elettorale, eravamo stati prima rimproverati dai ‘neomeloniani’ per una eccessiva morbidezza nei confronti di Canepa, e in seguito eravamo stati più o meno esplicitamente accusati di non voler fare davvero opposizione. Noi abbiamo sempre affermato che l’opposizione si fa sulle questioni politiche e amministrative di fondo, sulle prospettive da dare al paese, e non attraverso attacchi personali”.

“In realtà, sospettavamo che stessero semplicemente aspettando di essere nuovamente accolti nel centrodestra da cui provenivano: è quello che si è verificato. Siamo curiosi di vedere come si comporteranno ora in Consiglio Comunale Rocco e Sarpero, che fino a ieri ci accusavano di essere troppo dialoganti con la maggioranza, considerando che una loro compagna di partito ricopre la carica di assessore”, concludono.

Sull’adesione dei due consiglieri a Fratelli d’Italia, si è espressa anche l’assessore Carolina Bongiorni: “Un conto è l’appartenenza politica – dichiara l’assessore borghettino – altra cosa è l’azione amministrativa figlia di un mandato elettorale da parte dei cittadini. Ho scelto di candidarmi con il sindaco Giancarlo Canepa che Fratelli d’Italia ha sostenuto, sostiene e sosterrà con convinzione e lealtà. Se i consiglieri Giorgia Rocca e Franco Sarpero hanno deciso di avvicinarsi al movimento politico di cui faccio parte ne sono contenta, significa che condividiamo gli stessi ideali ma questo non potrà che avvenire nel massimo rispetto dei ruoli che ognuno di noi ricopre all’interno del consiglio comunale così come democraticamente deciso dai cittadini di Borghetto alle ultime elezioni. Ritenevo doverosa questa precisazione per fugare ogni possibile dubbio sulla solidità del gruppo di maggioranza di cui faccio orgogliosamente parte”, conclude.