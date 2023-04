Borghetto, giornata di formazione sui falsi documentali

Borghetto S. Spirito. Domani alle ore 9.00, presso la Sala del Consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito in piazza Italia, si svolgerà una giornata di studio dedicata ai falsi documentali alla quale parteciperanno le Polizia Locali e le Forze dell’Ordine dello Stato che operano in Liguria e in Piemonte.

L’evento è organizzato dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Borghetto Santo Spirito con il patrocinio della Regione Liguria.

Dopo i saluti del sindaco Giancarlo Canepa, del comandante della Polizia Locale Enrico Tabò e delle Autorità presenti, inizierà la sessione di studio che sarà divisa in due parti: al mattino quella teorica e al pomeriggio il laboratorio per la verifica di autenticità su documenti in originale e copia.

I docenti invitati in qualità di relatori sono Luca Bellettati e Davide Capsoni dell’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano; Mauro Polesello e Raffaele Uboldo della Polizia Locale di Genova.

La Direzione Organizzativa del Corso di Formazione Professionale è curata dal Sovrintendente Capo Fabrizio Marabello (che sarà anche il moderatore dell’evento) e dal Sovrintendente Massimiliano Zunino.