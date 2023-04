Ognuno di noi deve far rumore, deve far sentire la propria presenza al mondo, deve contribuire a creare bellezza.

La creatività, infatti, va scoperta, va coltivata e va condivisa.

Quindi, da valbormidese quale sono, non immaginate quanto sia contenta nel raccontare di un’iniziativa nata da un gruppo di ragazzi che, originari della Valbormida, stanno vivendo la realtà cittadina a Milano, Torino, Genova e in diverse parti d’Europa.

“Cose piccole che stanno per esplodere” è una mostra che avrà luogo a Carcare, negli spazi all’aperto del Green Pub e presso il Teatro S. Rosa in via Castellani 71.

Quando? Dal 28 al 30 aprile a partire dalle 17:30.

Chiara Reverdito, Isotta Pennino e Marta Callegari, tre artiste valbormidesi, esporrano le loro opere: “schiene nude di corpi fragili, luci e strade di città nuove per trovare se stesse, l’impellente necessità e l’angosciante fretta di trovare il proprio posto nel mondo dei cresciuti: sono questi alcuni dei tanti temi trattati dalle protagoniste della rassegna valbormidese”.

“Cose piccole che stanno per esplodere è un progetto che si pone come obiettivo la promozione e la valorizzazione di artiste locali in un contesto, quello valbormidese, su cui grava la completa assenza di un motore culturale incentrato sugli interessi e le aspirazioni delle giovani donne e uomini del territorio” raccontano gli organizzatori.

E continuano:” il titolo della mostra prende liberamente spunto dal titolo della raccolta di racconti di Paolo Cognetti Una cosa piccola che sta per esplodere (2013). Le cose piccole in esposizione, come quella di Cognetti, sono un inno alla fragilità umana interpretata da una sensibilità tutta al femminile. Come nel libro, donne che si apprestano a raggiungere il mezzogiorno dell’età adulta, attraverso un percorso costellato di difficoltà, insicurezza e traumi. E di sogni, di colori ed entusiasmi”.

Chiara Reverdito, classe 1997, Marta Callegari, classe 2000 e Isotta Pennino, 2004: tre giovani artiste che hanno scelto di comunicare il loro mondo interiore e la loro visione di quanto ci circonda attraverso l’arte, con stili definiti e messaggi emozionanti.

L’appuntamento con la loro arte è dal 28 al 30 aprile, a Carcare: assisterete alle loro meravigliose esplosioni e io, sinceramente, non vedo l’ora.

Potete trovare tutte le informazioni sulla pagina Instagram dell’iniziativa @cosepiccole_che

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

