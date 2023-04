Bolkestein in arrivo, ma c’è chi non la teme: un balneare alassino investe 1,4 milioni di euro per migliorare la sua spiaggia

Alassio. “La Bolkestein non mi spaventa e anzi la vedo come un’ opportunità per un imprenditore per poter espandere la propria attività anche in altre zone”. Nonostante la sentenza della Corte Europea abbia stabilito come le concessioni balneari (e non solo) non possano essere rinnovate in modo automatico (scatenando il dibattito), non ha timori Andrea Della Valle, titolare dei Baba Beach di Alassio che ha investito quasi un milione e mezzo di euro per il ripascimento e la costruzione di moli nella sua spiaggia.

“Ben 500 tir– spiega – hanno portato da Voghera al Baba Beach la sabbia, trasformando il litorale e rendendolo più interessante, la spiaggia ora è composta solo di sabbia che la caratterizzerà per i prossimi 50 anni”.

Come detto, una cifra importante quella investita da De Valle, nonostante la Bolkestein sia alle porte. “Penso sia difficile che gli investimenti effettuati e non ammortizzati non vengano riconosciuti – afferma – anche perché ritengo sia giusto che venga premiato chi investe rispetto a chi non lo fa”.

E riguardo al rischio dell’arrivo di multinazionali, Della Valle dichiara: “Non le temo, penso che in Liguria i primi acquirenti delle spiagge saranno gli alberghi che hanno magari strutture prive di spiagge oppure i ristoranti o ancora imprenditori liguri che ne vedono l’opportunità. Io stesso sarei interessato ad acquisire altre concessioni, ma, nel caso accadesse, chiunque si facesse avanti dovrà riconoscermi i 3 milioni di euro investiti e non ammortizzati”.

Ritornando agli interventi fatti, il titolare dei Baba Beach evidenzia come ne abbia giovato anche l’estetica del litorale: “I moli larghi 8 metri e lunghi 60 metri sono ad uso pubblico non pagante e possono essere utilizzati da chi vuole venire a pescare o prendere il sole, quindi lo definirei un investimento anche sociale. Di questo intervento, calcolando il fronte mare del Baba Beach, delle spiagge pubbliche attigue e la lunghezza dei moli si può notare che lo stabilimento balneare rappresenta solo il 20% del litorale fruibile dal pubblico. Il miglioramento visivo è notevole e riveste un impatto importante per la mia attività balneare. Con la ditta Merello, molto attenta al design, abbiamo scelto dei massi importanti di livello 5 (normalmente si usano di livello 3), l’obiettivo era di conferire al litorale un look che di solito non si trova in Liguria. Credo che questi moli possano essere definiti iconici e la speranza per il futuro è che possano essere presi d’esempio, diventando lo standard da seguire”.

Della Valle poi precisa: “Il ripascimento non comporterà un aumento delle postazioni di lettini, perchè l’idea è di mantenere davanti agli ombrelloni una battigia di 30 o 40 metri. Di norma in Liguria in estate le battigie scompaiono, quindi questo renderà la mia spiaggia un unicum. E la mia clientela sarà disposta a pagare di più per avere questa unicità”.