Benzoapirene, Cairo in Comune interpella l’amministrazione: “Che fine ha fatto lo studio epidemiologico programmato a gennaio?”

Cairo Montenotte. “Basta parole. Che fine ha fatto lo studio epidemiologico programmato a gennaio?”. Se lo chiedono i consiglieri comunali di Cairo in Comune Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, che hanno presentato al sindaco di Cairo e all’assessore all’ambiente un’altra interrogazione riguardante lo “stato di inquinamento dell’aria”.

“Da troppo tempo Cairo e la Val Bormida attendono risposte sui gravi problemi ambientali della zona, che nessuno ormai può più negare di conoscere – spiegano i consiglieri – Da sette anni si verificano esuberi preoccupanti di benzoapirene, un inquinante pericoloso e cancerogeno. Il tempo passa, ma fino ad oggi gli enti che dovrebbero tutelare la nostra salute (Regione, Provincia, Comune, Asl) hanno organizzato riunioni, tavoli di lavoro, raccolto dati e documenti, ma non hanno ancora fatto nessun passo concreto per risolvere davvero i problemi”.

“Il 18 gennaio scorso si è svolta in Regione una riunione a cui hanno partecipato anche Provincia di Savona, Asl, Arpal e Comune di Cairo con oggetto la qualità dell’aria in Val Bormida e i controlli alle ciminiere di Italiana Coke in seguito ai preoccupanti sforamenti di benzopirene. Gli enti hanno previsto di avviare uno studio epidemiologico con particolare approfondimento della situazione in valle e hanno eseguito ulteriori monitoraggi dell’aria. Come gruppo consiliare abbiamo avuto accesso a questo verbale solo pochi giorni fa e abbiamo immediatamente presentato un’interrogazione al sindaco Lambertini e all’assessore all’ambiente Ilaria Piemontesi”.

“Che fine ha fatto lo studio epidemiologico programmato a gennaio? Che cosa è emerso da questi nuovi monitoraggi? Sono stati resi pubblici a tutti i cittadini? – si chiedono i consiglieri – La situazione ambientale della Val Bormida e la salute dei suoi abitanti impongono risposte rapide, azioni incisive e risolutive. Non si può più rinviare e perdere altro tempo”.

Nell’interrogazione, i consiglieri chiedono “in cosa consistono gli ulteriori monitoraggi eseguiti da Arpal e quali sono i risultati degli stessi; se tali risultati sono stati pubblicati sul sito del Comune e resi pubblici a tutti i cittadini; se e quali misure di risanamento ambientale siano state approntate in seguito ai suddetti monitoraggi; e si sia svolta la riunione per proseguire con l’avvio dello studio epidemiologico e in caso contrario se il sindaco si sia attivato; quali sono i tempi e le modalità dello studio epidemiologico di cui si parla nel verbale del 18 gennaio scorso che, vista la preoccupante situazione ambientale della valle, non è più procrastinabile”.