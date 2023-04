Bando Affitti, a Finale Ligure via alle domande per ottenere il contributo

Finale Ligure. A seguito del finanziamento ottenuto da Regione Liguria, il Comune di Finale Ligure ha approvato il bando per il sostegno alle abitazioni in locazione o Fondo Sociale Affitti per l’annualità 2022.

Potranno accedere al bando i nuclei famigliari con un Isee non superiore a 16.700 euro, oppure non superiore a € 35.000 e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all’anno precedente superiore al 25%, anche in ragione dell’emergenza Covid-19. Per conoscere dettagliatamente i requisiti di accesso al contributo, è possibile visitare la sezione dedicata sito del Comune.

La domanda dovrà essere inoltrata agli Uffici Comunali entro e non oltre il giorno 10 maggio 2023, tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comunefinaleligure.it oppure; a mezzo PEC all’indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it oppure con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Finale Ligure, al primo piano di via Pertica 29, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.