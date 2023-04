Autostrade, lunedì con traffico da “bollino rosso” per chi viaggia da Savona verso Genova

Liguria. Si prospetta una nuova giornata da incubo per chi, domani lunedì 3 aprile, si metterà in viaggio sulle autostrade liguri di competenza di Autostrade per l’Italia.

Dal bollettino con le previsioni per il traffico diramato quest’oggi da Aspi, infatti, emerge che dalle 7 alle 19 di domani sulla A10 Savona-Genova in direzione del capoluogo di regione i tempi di percorrenza saranno “molto superiori” alla media. Tempi solo “superiori”, invece, dalle 19 alle 21. In direzione opposta, cioè verso Savona, avremo tempi “molto superiori” dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19. Traffico sostenuto e tempi di percorrenza “superiori” alla media nella parte centrale della giornata (dalle 10 alle 16) e situazione più normale dalle 19 in poi.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce avremo tempi di percorrenza “molto superiori” alla media in entrambe le direzioni dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19. Tempi “superiori” alla media in entrambe le direzioni dalle 10 alle 16 e, verso Voltri, dalle 19 alle 21.

Situazione più tranquilla sulla A7 Serravalle-Genova e sulla A12 Genova-Sestri Levante.