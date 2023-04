Autostrade, in A10 coda a tratti tra Andora e Feglino per “traffico intenso”

Savona. Code a tratti in A10 in direzione Genova, tra Andora e Feglino, per traffico intenso. Come per il giorno di Pasquetta, le previsioni avevano preannunciato anche oggi una giornata da “bollino rosso” sulle autostrade liguri.

Autostrade segnala un cchilometro di coda tra Masone e il bivio con l’A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Secondo il bollettino del traffico emanato da Autostrade per l’Italia, la mattinata di oggi sarà critica per chi viaggerà da Savona verso Genova, con “tempi di percorrenza molto superiori alla media” dalle 7 del mattino fino alle 16; ancora rallentamenti fino alle 19 e situazione invece normalizzata dalle 19 in poi. In direzione opposta, dal capoluogo di regione verso la città della Torretta, tempi di percorrenza ancora “molto superiori alla media” dalle 7 alle 13; tempi solo “superiori alla media”, invece, fino alle 19 e situazione normalizzata verso sera, dalle 19 alle 21.

Situazione critica, secondo le previsioni di Autostrade, anche sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: in entrambe le direzioni (verso Gravellona Toce e verso Voltri) tempi “molto superiori alla media” dalle 7 alle 13 e “superiori” dalle 13 alle 19; situazione normale in serata. In A12 Genova-Sestri Levante, mattinata piuttosto difficile per chi viaggia verso Genova, con tempi “molto superiori alla media” dalle 7 alle 16 e “superiori alla media” dalle 16 alle 19; verso Sestri Levante, invece, tempi soltanto “superiori alla media” dalle 7 alle 13.

Infine, sulla A7 ancora traffico congestionato dalle 7 alle 13 verso Serravalle (con tempi “molto superiori alla media”) e “superiori alla media” fino alle 19. Più sotto controllo in direzione Genova, con tempi di percorrenza “superiori alla media” dalle 7 alle 13.

Per quanto riguarda Autofiori, invece, in alcuni tratti potrebbero formarsi code con conseguente aumento dei tempi di percorrenza. In particolare, sulla A6 tra Millesimo e Altare, tra Altare e Savona (e in direzione opposta) ci sono alcuni restringimenti di carreggiata. Sulla A10, invece, carreggiata a doppio senso di circolazione tra il confine e Bordighera e tra San Bartolomeo e Andora (e in senso contrario). Tra Albenga e Andora chiusura di una corsia per il rifacimento delle barriere.