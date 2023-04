Aumento indennità della giunta, Più Cairo: “Perchè il fondo non è stato istituito da ottobre? Esubero già elargito?”

Cairo Montenotte. La minoranza in consiglio comunale a Cairo torna sulla questione dell’aumento delle indennità della giunta presentando un’interrogazione.

Il gruppo Più Cairo chiede al sindaco e agli assessori “se le dichiarazioni che il Sindaco ha dichiarato a nome di tutti loro erano serie o mendaci e se si intende istituire il fondo e per quali motivo non è già stato istituito da ottobre 2022”. Poi si legge ancora nel documento se l’esubero viene già elargito e a quali realtà sociali e “se intendono rinunciare all’accelerazione dell’adeguamento previsto fino al 2024”.

Inoltre, i consiglieri pungono sulle modalità di versamento: “Non si ritiene che se una giunta intende versare delle somme che ha dichiarato percepire solo per destinarle al sociale, lo debba fare secondo criteri definiti, parametri perequativi, trasparenza e correttezza verso città e cittadini, in caso di risposta affermativa se intendono quindi rivedere la costituzione del fondo, in caso di risposta negativa perché e se ciò può far desumere che era solo una dichiarazione da campagna elettorale”. Inoltre viene chiesto se “intendono rinunciare all’accelerazione dell’adeguamento previsto fino al 2024”.

Una interrogazione sullo stesso argomento era già stata discussa tempo fa. Nel documento, la lista guidata da Fulvio Briano chiedeva delucidazioni riguardo alla donazione della indennità aggiuntive, previste dalla legge 234 del 2021: “In campagna elettorale, Lambertini aveva promesso di istituite un fondo di solidarietà dove sarebbero finite le quote derivanti dall’aumento degli stipendi, parliamo di circa 40mila euro, cosa che non è avvenuta. Si tratta quindi di una delle tante bugie del sindaco. Trovo spregevole che abbia fa fatto campagna elettorale promettendo alla povera gente di aiutarla e poi non lo faccia. Si tratta di soldi pubblici che sindaco e assessori hanno in tasca ed è giusto che creino un fondo, gestito dai servizi sociali, e rendano visibile dove finiscano”.

Alle accuse Lambertini aveva risposto: “La legge stabilisce che gli stipendi siano ritoccati al rialzo del 30% e noi, come avevamo promesso, doniamo in beneficienza gli importati aggiuntivi. Lo abbiamo fatto da quando abbiamo ricevuto l’aumento e continueremo a farlo. Lo sanno bene le persone che aiutiamo e certo non intendiamo rendere pubblico l’elenco dei loro nomi. Facciamo beneficienza per aiutare, non per cercare visibilità” dichiara il sindaco che poi evidenzia: “Non si tratta di soldi pubblici, ma sono soldi nostri che abbiamo ricevuto dall’ente pubblico, quindi la minoranza non ci deve chiedere conto di nulla”.