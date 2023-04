Attaccata dal rottweiler del fratello, deceduta donna di 53 anni

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini che hanno udito le urla della donna. Per consentire i soccorsi i carabinieri sono stati costretti a sparare al cane ferendolo, perché l’animale – estremamente aggressivo – non permetteva di avvicinarsi alla donna.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, vigili del fuoco ed elisoccorso. I medici dell’ospedale Santa Corona hanno tentato di salvarla ma troppo devastanti sono risultate le ferite: aveva subito lesioni alla testa, all’addome, alle spalle e alle braccia.

La donna, cugina del consigliere regionale Veronica Russo, da giorni, con il fratello in vacanza, accudiva il cane. Accertamenti sono in corso per ricostruire la tragedia e capire quale sia stata la causa scatenante dell’aggressione. Il cane potrebbe essere abbattuto.