Ato rifiuti, Cisl tuona: “Annullato l’incontro per il passaggio a Sat, servizio a rischio”

Savona. È stato annullato l’incontro per il passaggio definitivo a Sat tra la Provincia e i sindacati in programma questa mattina a Palazzo Nervi.

“L’atteggiamento della Provincia nei confronti di lavoratori e sindacati è a dir poco vergognoso. Questo comportamento è assurdo”, tuonano Simone Pesce e Danilo Causa della Cisl Savona.

Prosegue il duro attacco del sindacato: “La cosa più grave è che la Provincia non abbia ancora preparato i documenti necessari per la conclusione dell’iter”.

A preoccupare Causa e Pesce è il rischio di non riuscire a completare il percorso: “Non è forse chiaro che se arriva l’agenzia regionale si perde un’occasione. O la Provincia impone ai Comuni di adeguarsi oppure o così non si può andare avanti”.

La pratica deve essere chiusa entro il 30 giugno e i sindacati lanciano l’allarme: “Almeno chiudere le pratiche amministrative entro quella data e il passaggio operativo a settembre. Altrimenti a rischio il servizio. Qualcuno da sempre in Provincia sta remando contro al Progetto in house, il Presidente si deve imporre in maniera più decisa”.