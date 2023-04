Ato idrico, la Lega: “Preoccupati per la piega che ha preso il dibattito dopo le dichiarazioni dei sindaci di Savona e Alassio”

Savona. “La Lega segue con attenzione le vicende legate al processo di unificazione della gestione ATO idrico della provincia di Savona, non potendo, tuttavia, non preoccuparsi della piega che ha preso il dibattito dopo le recenti esternazioni del sindaco di Savona Russo e quello di Alassio Melgrati“. Così in una nota la segreteria provinciale della Lega

“Al netto delle ragioni di entrambi – aggiungono -, la Lega rileva che il successo dell’ operazione di unificazione non possa partire che da un riequilibrio e riconoscimento delle diverse realtà territoriali e gestionali“.

“Giusto appare, quindi il comportamento dei sindaci di Borghetto e Loano, Canepa e Lettieri, che hanno proposto un modello di interlocuzione adatto al superamento di irrigidite posizioni che complicano la presentazione di un progetto che permetta il successo dell’operazione in garanzia del mantenimento della gestione pubblica dell’ATO”, concludono dalla segreteria savonese del Carroccio.