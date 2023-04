Ato idrico, in consiglio a Savona la delibera per l’azzeramento delle perdite di Aps. Orsi: “Si ritiri la pratica, crea tensione”

Savona. In consiglio comunale botta e risposta tra il sindaco di Savona Marco Russo e il consigliere comunale Fabio Orsi in merito alla delibera, poi approvata dalla maggioranza, per l’azzeramento delle perdite e la ricostituzione del capitale sociale di Acque Pubbliche Savonesi. Il consigliere Orsi ha chiesto di ritirare la pratica perchè in questa fase – riferendo all’iter per la costituzione dell’ato idrico provinciale – la ritiene “inutile e probabilmente dannosa”, ma il sindaco ha replicato che “è necessaria per il procedimento in corso e non è una forzatura”.

Ai Comuni – ha spiegato Auxilia – è stato chiesto di assumere la delibera che prevede di approvare la proposta di modifica statutaria con la varaizione di caopuitale sociale da 500mila a 100 e ricostruxione capitale. “E’ un passaggio obbligatorio previsto dal codice civile“.

Il sindaco Marco Russo ha colto l’occasione per riepilogare le vicende sulla costituzione dell’ato idrico: “Stiamo attraversando una fase molto delicata perchè al momento le posizioni sono distanti e bisogna verificare se c’è la possibilità di trovare una soluzione condivisa. E’ da un anno che lavoriamo insieme alle altre società per l’unificazione dell’ato idrico”.

Era stato il sindaco di Savona Marco Russo a proporre un percorso condiviso per definire il nuovo assetto gestionale. Una iniziativa, però, solo in parte apprezzata dagli altri sindaci direttamente coinvolti nella vicenda, con Lettieri (Loano) e Canepa (Borghetto) che avevano chiesto un cambio di rotta per la stessa APS e le modalità operative del presidente Ferro. Nell’ultima riunione lo scontro tra i soci è stato duro: sia la presidente della Servizi Ambientali, Barbara Balbo, che quella di Sca srl, Emanuela Preve, hanno abbandonato la seduta in aperto scontro con Nanni Ferro, presidente di APS.

Il consigliere Fabio Orsi (PensieroLibero.zero) evidenzia: “Questa pratica ha attinenza diretta con l’iter in corso. In questa fase è intempestiva, inopportuna, forse inutile e probabilmente dannosa. Chiedo che la pratica venga ritirata“.

E replica alle dichiarazioni di Russo: “Il cda di Aps – prosegue Orsi – non ha contribuito a trovare una soluzione e da qui si innestano logiche territoriali e politiche. Proprio perchè siamo in una fase estremamente delicata, la delibera presentata oggi mette a rischio la possiblità di trovare una quadra con le parti interessate. Stiamo dando seguito a una richiesta di inizio marzo, ormai è passata troppa acqua sotto i ponti. Bisogna partire a dare una risposta alla proposta dei Comuni di Loano e Borghetto, poi procedere con gli atti propedeutici”. Fa eco il consigliere comunale Manuel Meles (M5S): “Il rischio è ricapitalizzare una società che poi non sarà quella che gestisce il servizio”.

Il sindaco Russo ha respinto le critiche: “Io non voglio farci trovare senza i poteri necessari per esprimere un voto. Non ha nulla a che fare con l’altro tema, una volta che la società può rimanere in piedi possiamo discutere come fare la società. Non è una fuga in avanti, raccomando prudenza da parte di tutti. Non sento logiche territoriali o ‘politiche’, io ho l’obiettivo di consentire al nostro territorio una gestione dell’acqua pubblica con un assetto societario efficiente ed equilibrato, ovviamente serve il consenso da parte di tutti”.

Orsi rimane sulla sua posizione e ribadisce che “oggi il metodo impone di non correre da soli, la delibera di oggi non salva niente, ma è uno strumento che aumenta la frizione in campo”.

Nel frattempo il tempo che stringe sempre di più (la scadenza per completare l’iter ed evitare il rischio privatizzazione è il 31 dicembre)