Argine Lungocenta, Ciangherotti (FI): “Degrado e immobilismo. Amministrazione incapace di tutelare gli interessi della città”

Albenga. “Sono passati quasi tre anni dall’evento calamitoso che ha colpito la città di Albenga il 2 e 3 ottobre del 2020 provocando il cedimento dell’argine del fiume e di un’importante porzione di asfalto nella zona della Croce Bianca. Da allora, dopo i dovuti lavori di messa in sicurezza, l’area è stata completamente abbandonata e oggi alle porte del centro storico regna il degrado a tutte le ore del giorno e della notte. Mentre Regione Liguria e l’amministrazione comunale continuano a rimpallarsi le responsabilità per il mancato avvio dei lavori di riqualificazione, questa vergognosa situazione resta ancora irrisolta”. Lo dichiara il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia di Albenga Eraldo Ciangherotti.

Anche per prevenire il verificarsi di ulteriori cedimenti in caso di piena del Centa, da mesi è atteso il via ai lavori di sistemazione dell’argine e della strada colpiti durante l’eccezionale ondata di maltempo del 2020: “A causa dell’incapacità politica degli enti coinvolti – spiega Ciangherotti -, è ancora tutto fermo”.

“Da un lato – prosegue il capogruppo albenganese -, a distanza di quasi tre anni dai fatti, Riccardo Tomatis si dimostra totalmente incapace di gestire il dialogo con la Regione su questo problema. Dall’altro lato la Regione sembra essersi dimenticata dell’esistenza di Albenga. Le immagini della nuova ciclabile a ponente pubblicate in questi giorni sui social dal governatore ligure stonano parecchio, soprattutto quando si guarda alla situazione sul Lungocenta, a pochi passi dalla spiaggia che affaccia sull’isola Gallinara, poche settimane fa dipinta in pompa magna da Toti come una gigantesca area di outdoor marino”.

La data di avvio dei lavori non è stata ancora definita: “Questa situazione non è più accettabile – conclude Ciangherotti – ed è una vergogna per una città come Albenga. Come si può pensare di lasciare questa zona, in pieno centro, in queste condizioni? Regione e amministrazione comunale si assumano le loro responsabilità e restituiscano al più presto sicurezza e dignità a questa importante zona alla città, oggi compromessa e indecorosa sotto tutti i punti di vista”.