Ampliamento discarica Bossarino a Vado Ligure: “Si rafforza il ciclo dei rifiuti nel segno dell’ambiente”

Vado Ligure. Un ampliamento nel segno della continuità avviata sul percorso del nuovo ciclo dei rifiuti nel savonese. E’ stata infatti completata la costruzione della prima vasca del nuovo lotto della discarica di Bossarino a Vado Ligure, l’hub dei rifiuti speciali che ora ha una capacità di messa a dimora di scarti industriali non pericolosi di circa 600 mila metri cubi.

Dopo il via libera dalla Provincia di Savona alla variante non sostanziale per la discarica e la sua futura gestione, l’inizio dei lavori nel marzo del 2022. L’aumento delle possibilità di conferimento è stato ideato anche in relazione a eventuali esigenze legate agli stessi rifiuti urbani.

Per il presidente e amministratore delegato della società Green Up Flavio Raimondo, che gestisce la discarica vadese, in prima linea nelle prospettive di economia circolare, un passo importante a sostegno del territorio e delle sue aziende, oltre che dei livelli occupazionali, senza contare forme e modalità di realizzazione dell’opera: “Un investimento importante da diversi milioni di euro, un vanto per l’ingegneria ligure che ha visto coinvolti sei differenti sub appaltatori per il nuovo invaso, un intervento infrastrutturale tecnologicamente avanzato, con la costruzione di una gronda in calcestruzzo e massi per il recupero delle acque superficiali di circa 700 metri lineari e la costruzione di un canale in calcestruzzo – posizionato sotto il nuovo lotto – per il recupero delle acque sotterranee di circa 500 metri lineari”.

“E’ stata utilizzata la metodologia delle terre armate scavando circa 600 mila metri cubi di terra con un muro di circa 30 metri di altezza e sono stati carotati sotto terra circa 1.000 micro pali da 15 a 25 metri. Sono state anche realizzate tre vasche di laminazione e due pozzi in acciaio per il percolato” ha spiegato ancora il presidente e Ad di Green Up.

“La discarica di Vado Ligure ha un tempo certamente lungo di operatività e programmazione, poi certo dipenderà anche dagli sviluppi del settore e dalle condizioni di mercato”.

“E’ opportuno evidenziare le ricadute significative sotto il profilo di smaltimento sicuro e di qualità per molte aziende savonesi, così come per la stessa occupazione, ricordando come la nostra società sia legata fortemente al territorio sostenendo le squadre sportive di Vado Ligure” ha concluso Raimondo.

“Uno strumento indispensabile nel ciclo di gestione dei rifiuti per smaltire i residui finali degli impianti di trattamento che non si è più in grado di trasformare e recuperare – ha aggiunto il sindaco Monica Giuliano -. Si tratta di un ampliamento funzionale e che completa la sistemazione ambientale dell’intero versante nel quale opera la discarica, che potrà avere una seconda fase di ampliamento”.

“La progettazione e i lavori hanno seguito il pieno rispetto dell’area e della sua sicurezza territoriale, un’opera modellata sulla base della localizzazione dell’impianto che non ha avuto e non avrà alcun impatto sulla comunità vadese“.

“Inoltre – ha concluso il primo cittadino di Vado Ligure -, con questo ampliamento si consolida il ruolo della discarica, una realtà importante nel servizio fornito alle imprese dell’intera provincia e per garantire lavoro qualificato nel nostro comprensorio”.