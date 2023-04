Andora, apre l’ambulatorio infermieristico di prossimità. Il sindaco: “Soddisfatti, il servizio era molto atteso”

Andora. Aperto da questa mattina l’ambulatorio infermieristico di prossimità di Andora, frutto di un accordo fra Asl2, Comune di Andora, Croce Bianca e Avis. Sarà attivo tre volte alla settimana in stanze appositamente allestite e messe a disposizione nella sede di via Dante Alighieri 8. Gli orari di apertura saranno i seguenti: il lunedì dalle 8 alle 11, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 10:30.

Questa mattina, all’avvio del servizio, erano presenti il direttore del Distretto Sanitario Asl2, dottoressa Iris Grassi; il sindaco Mauro Demichelis; il presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Sanità Daniele Martino; il presidente della Croce Bianca Marco Poggio; il presidente dell’Avis Mirko Fossati e i coordinatori delle professioni sanitarie Antonella Giribone e Manuela Martolini con infermiere Carmelo Ciccia.

L’ambulatorio eseguirà prestazioni infermieristiche quali la rilevazione dei parametri di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea, frequenza respiratoria, tasso glicemico, terapie iniettive, medicazioni semplici e complesse, educazione terapeutica, fasciature e sostituzioni di catetere vescicale.

“Siamo soddisfatti di essere riusciti ad avviare un servizio atteso da tempo dagli andoresi che non dovranno più spostarsi fuori dal Comune per avere prestazioni che sono importanti nell’ambito di particolari patologie croniche, utili per un controllo nei casi meno urgenti – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – Sono grato all’Asl2 per aver accolto la nostra richiesta, al direttore del Distretto Sanitario Asl2 Iris Grassi che ha seguito, con i suoi collaboratori, le fasi organizzative del servizio, insieme ai funzionari comunali del Settore Politiche Sociali. Mi complimento con il presidente del consiglio e delegato alla Sanità Daniele Martino per avere raggiunto questo importante traguardo per la collettività, con la preziosa collaborazione del presidente della Croce Bianca Marco Poggio, del presidente dell’Avis Mirko Fossati, dei soci, dei volontari, dei militi, dei dipendenti, dei donatori e di tutti coloro che con il loro lavoro quotidiano mantengono alta la qualità del servizio offerto ai cittadini cui si aggiunge oggi questo importante tassello”.

Sinergia, collaborazione, qualità nelle prestazioni ai cittadini sono le parole chiave della giornata. “L’ambulatorio di prossimità di Andora rappresenta un ulteriore tassello al progetto di diffusione sul territorio del Distretto Albenganese, di una sanità di prossimità a portata dei cittadini – ha dichiarato la dottoressa Iris Grassi – La collaborazione con tutti i portatori di interesse ha consentito di arrivare a questo importante traguardo che rappresenta solo l’inizio di ampliamento dell’offerta sanitaria che ASL 2 intende promuovere e garantire”.

Fra coloro che si sono impegnati affinché l’ambulatorio divenisse realtà c’è il presidente del consiglio Comunale di Andora Daniele Martino. “Desidero esprimere il mio vivo apprezzamento per questo obiettivo che da oggi è una concreta realtà: grazie alla proficua collaborazione con l’Asl, la Croce Bianca e l’Avis si è ottenuto questo utile risultato che fornisce un servizio in più agli Andoresi” – dichiara Daniele Martino che è delegato alla Sanità.

Concorde anche il presidente della Croce Bianca Marco Poggio: “La collaborazione e la sinergia con l’Asl, l’Avis e il Comune hanno consentito l’apertura di questo nuovo importante servizio nella sede di via Dante, sempre più punto centrale della nostra comunità grazie soprattutto all’impegno dei nostri militi e volontari”.

Una sinergia a servizio dei cittadini sottolineata dal presidente dell’Avis Mirko Fossati: “Potere dare nuovi servizi a residenti e turisti è il risultato del lavoro collaborativo di realtà operative come Avis, Croce Bianca, Asl e Comune che sono riuscite a costruire un percorso comune: i risultati motivano noi volontari a continuare in questo impegno di miglioramento che rende sempre più efficiente la nostra sede, a servizio della collettività”.