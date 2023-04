Anche i comuni savonesi alla 23^ Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia

Liguria. C’erano anche i rappresentanti della località savonesi alla 23^ Assemblea Nazionale dei Borghi più Belli d’Italia che si è tenuta nella splendida location del borgo agrigentino di Sambuca di Sicilia.

Una tre giorni ricca di iniziative ed eventi, culminata nella giornata di sabato con i lavori assembleari con cui ogni anno l’Associazione traccia il bilancio della vita associativa e presenta ai comuni membri iniziative e strategie future.

I lavori sono stati aperti dal sindaco di Sambuca di Sicilia, Leonardo Ciaccio, e dal presidente dei Borghi più belli d’Italia, Fiorello Primi, che nella sua relazione ha sottolineato i grandi passi fatti dall’Associazione negli ultimi anni sia per garantire una qualità di vita sempre più alta alle comunità che vivono nei borghi che per promuovere e far uscire dall’anonimato queste destinazioni che troppo spesso si trovano ai margini dei grandi flussi turistici, ribadendo però la richiesta che da tempo l’Associazione porta sui vari tavoli istituzionali del turismo e della cultura, di attuare un piano strategico Borghi a livello nazionale.

Sono inoltre intervenuti l’assessore al turismo della Regione Sicilia, Francesco Paolo Scarpinato, il consigliere delegato ENIT, Sandro Pappalardo, e il presidente UNPLI, Antonino La Spina.

Molte le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia: oltre ad un interessante convegno sulla rigenerazione urbana, spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e laboratori enogastronomici hanno mostrato ai circa 200 fra sindaci e delegati provenienti dai vari comuni della rete tutta le nellezza e l’ospitalità tipiche della Sicilia.

Nel savonese i Borghi più belli d’Italia sono Castelvecchio di Rocca Barbena, Celle Ligure, Finalborgo, Laigueglia, Millesimo, Noli, Verezzi e Zuccarello.

“Abbiamo parlato dell’inserimento dei borghi nel contesto del Pnrr, stanno arrivando dei fondi e quindi è molto importante intercettarli”, spiega il sindaco di Millesimo Aldo Picalli che poi si complimenta con l’organizzazione: “E’ stata una bella kermesse, a cui è sempre piacevole partecipare”.

Inoltre, due sindaci di due borghi hanno presentato due importanti appuntamenti: il Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia che si terrà a Lucignano dall’8 al 10 settembre e il passaggio di consegna fra Sambuca di Sicilia e Irsina, borgo dove si terrà l’Assemblea Nazionale 2024.