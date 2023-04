Amichevole di lusso per il savonese Nicolò Tobia: in campo contro l’Atalanta di Gasperini

Zinola. Un pomeriggio speciale quello appena trascorso dall’ex Legino Nicolò Tobia, al momento in forza al Borgosesia in Serie D. Il calciatore savonese ha preso parte all’amichevole organizzata dal club piemontese nel centro di allenamento dell’Atalanta di Gianpiero Gasperini.

“Sono giocatori che vanno ai tremila all’ora senza quasi mai sbagliare una giocata e, quando succede, hanno una velocità di pensiero impressionante nel correggere degli errori veramente minuscoli – ha raccontato Tobia -. Zapata, per esempio, ha fatto diversi errori tecnici per essere un giocatore di Serie A ma ha uno strapotere fisico mostruoso, recuperando sempre quello che perde nel controllo”.

Oggi per lui è stato un test particolarmente provante, dovendo vedersela con due difensori di altissimo livello come Palomino e Toloi: “Il primo è veramente un animale perché è sempre incollato al suo marcatore e riesce in contrasti in velocità che sembrerebbero strani da pensare di un calciatore della sua stazza. Il secondo è molto più rapido nei cambi di direzione e infatti quando ho provato ad andare verso l’esterno c’era sempre lui, andando poi addirittura a pressare il nostro terzino in fase di costruzione. L’Atalanta ha giocato tutta la partita uomo contro uomo, Gasperini in questo è veramente un grande allenatore“.

Insomma, un’esperienza che sicuramente rimarrà a lungo impressa nella sua mente: “Sono contento di essere riuscito in qualche dribbling. La cosa che mi è saltata più all’occhio sono le qualità fisica di questi giocatori, raggiunte con tantissimo allenamento. Già ho sentito un cambiamento personale tra Promozione e Serie D, figuriamoci con la Serie A. Spero di riuscire ad avere una gestione simile del mio corpo in fase di partita“.