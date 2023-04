Altare, Scotti: “Salti e dislivelli pericolosi in molte strade del paese, il Comune intervenga”

Altare. “Diverse vie e strade del paese sono in pessimo stato, l’amministrazione intervenga”. A chiederlo è il consigliere indipendente Rita Scotti, che questa mattina ha presentato in Comune un’interrogazione.

“Da parecchio tempo – dichiara Scotti – gli abitanti si lamentano per la situazione in cui versa il manto stradale, che presenta rotture per attraversamenti longitudinali e trasversali non ancora definitivamente sistemate, che causano salti e dislivelli pericolosi per la circolazione. Accade ad esempio via Gramsci, via Roma, via Matteotti, via Mallare, Salita Arcara. A causare questi disagi, sono alcune ditte che lo manomettono in maniera frettolosa, senza poi provvedere ad una sistemazione definitiva”.

“Il Comune di Altare – prosegue il consigliere – ha già da tempo regolamentato la materia per risolvere questo problema, ultimi i Regolamenti per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico approvati dal consiglio comunale con deliberazione n. 16 del 04/06/2015 ed ora con quello approvato con deliberazione n. 53 del 29/09/2022. Mi chiedo, però, dove siano descritte le regole da applicare agli scavi longitudinali diversi da quelli a centro strada, ad esempio quelli longitudinali laterali che rappresentano la maggiore casistica, in quanto non vengono citati nell’art. 16 del nuovo regolamento”.

Nell’interrogazione, inoltre, Scotti chiede a sindaco e giunta entro quando verranno realizzati i lavori nei tratti interessati, considerando che “nonostante il tempo trascorso, esistano ancora situazioni che non sono state riparate definitivamente o a regola d’arte secondo quanto era già stabilito nel regolamento del 2015”.

I consigliere pone poi l’attenzione sulla strada all’interno della galleria del Forte: “Recentemente è stata scavata per l’interramento di impianti, l’asfaltatura era piuttosto recente ed ancora perfettamente intatta, mentre ora ci sono rotture trasversali, oblique, ma anche longitudinali lungo il margine. Chiediamo dunque quando verrà ripristinata definitivamente”.