Allarme siccità, Assoutenti: “Scenario inquietante, si elabori un piano d’intervento”

Savona. “Da ogni dove arrivano notizie preoccupanti riguardo al clima del prossimo futuro. Indici di carattere storico e di più recente elaborazione prospettano condizioni atte a trasformare in deserto ubertose regioni italiane. La Liguria, per ammissione dei suoi amministratori locali e regionali, non si discosta da tale incresciosa situazione e ha già chiesto lo stato di calamità. Dato il panorama così inquietante, sembra logico pensare che nelle sedi opportune siano stati elaborati adeguati piani d’intervento, sia a lungo che a breve termine, come buonsenso e lungimiranza dovrebbero imporre. Invece così non è”

A dirlo è Gian Luigi Taboga di Assoutenti Savona, che pone l’accento sull’allarme siccità chiedendo la realizzazione di un piano d’intervento.

“Sfortunatamente – dice – viviamo in un Paese dove si aspetta che gli eventi (le disgrazie) accadano per correre ai ripari. Solo allora i danni ed i costi materiali, nonché spesso la perdita di vite umane, diventano motivo di contrizione, di polemiche e di un rigurgito di solidarietà postuma e spesso pelosa. Una nazione emancipata e previdente trova risorse e mezzi per anticipare con provvedimenti di salvaguardia gli eventi calamitosi, siano essi di ordine naturale o causati dall’incuria e dalla stoltezza umane. La difesa del suolo e dell’ambiente, la salute nel senso più ampio, la legalità in tutte le sue espressioni di convivenza civile sono i migliori investimenti che si possano fare. La resa è ampiamente superiore al costo e col tempo produce un vero e proprio riscatto, verso una democrazia compiuta ed una società realmente civile”.

“L’acqua e la tutela della sua qualità e disponibilità per tutti – prosegue Taboga – rientrano tra i valori più alti. Vengono in gioco la nostra vita, quella delle generazioni future ed il benessere dell’intero pianeta. Quando un bene primario è minacciato dovrebbero scattare immediatamente tutte le misure atte a preservarlo, senza se e senza ma. Tutti siamo chiamati a farci carico della sua salvaguardia, anche a costo di rinunce e sacrifici imposti dalle circostanze. L’elaborazione di piani particolareggiati d’intervento, che vadano dalla prevenzione alle misure di contrasto graduate in base alla gravità della situazione, è una necessità impellente”.

Secondo il coordinatore di Assoutenti Savona: “Per l’acqua la prevenzione va attuata costantemente ed ininterrottamente fino ad ottenere un livello di sicurezza apprezzabile e sufficiente riguardo all’approvvigionamento, contrastando lo spreco e la dispersione nell’ottica di favorire il recupero ed il riuso delle acque depurate. Per quanto concerne i possibili e prevedibili periodi di siccità persistente, con negative conseguenze sulla disponibilità di acqua potabile, diventa imprescindibile un piano di emergenza studiato nei minimi dettagli, atto a garantire i servizi essenziali, la salute pubblica e gli interessi economici di primaria importanza”.

“Un piano correttamente formulato deve necessariamente prendere in considerazione differenti livelli di emergenza, da moderato, a grave e, purtroppo, anche estremamente grave. Spetta all’Autorità competente definire il limite dei livelli, le procedure esecutive ed i poteri, anche coercitivi. Nel caso specifico dell’acqua potabile lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, in base al principio costituzionale della ‘sussidiarietà’ verticale, debbono disporre, imporre e controllare che le direttive trovino adeguata applicazione. Provvedimenti di tale importanza necessitano di opportuna informazione e della collaborazione generale degli enti pubblici così come del mondo civile, in sinergia con le associazioni e le organizzazioni di ogni ordine e grado, chiamate a coadiuvare lo Stato in uno sforzo comune nel perseguimento del superiore interesse”.

“Assoutenti – conclude Taboga – è pronta, come sempre, a dare il suo concreto contributo laddove necessario”.