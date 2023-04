Albissole, Resca sulla prossima stagione: “Sarpero confermato, punteremo alla Promozione”

L’Albissole ha archiviato la prima stagione in Prima Categoria dopo la rinascita al settimo posto in classifica, alla pari con Savona e Speranza a quota 38. Un buon bottino che ha spinto il club a confermare mister Carlo Sarpero in panchina. Il vicepresidente Stefano Resca ha poi lanciato il guanto di sfida a tutte le altre pretendenti: l’anno prossimo i ceramisti cercheranno di salire in Promozione.



Prima squadra, organigramma e settore giovanile

“I progetti del prossimo anno – spiega Resca – sono vincere il campionato di Prima Categoria e andare in Promozione, il tempo e il campo diranno se le nostre scelte si riveleranno azzeccate. Con il settore giovanile l’obiettivo invece è crescere e piazzare dai Giovanissimi ai vertici dei campionati regionali“.



Tante novità all’interno di un club che dispone di strutture all’avanguardia – di recente è stato rinnovato il sintetico del “Faraggiana” – e che vuole continuare a crescere a livello numerico e qualititativo. Così Resca su questo punto: “L’Albissole è società solida e forte, gestiamo tre campi e mezzo con i Pirates tramite accordi strategici. Come arrivare agli obiettivi? Sicuramente seguendo la linea dell’alleantore Sarpero, che è stato confermato per il prossimo anno. Un dirigente esperto com Ivo Romasi prenderà il ruolo di responsabile del settore giovanile, ora guidato da Pietro Castellano, insieme a Giorgio Bottero. Aldo Lupi rimarrà, pur non essendo più direttore generale, vicino a noi. Lupi è un grande uomo, il suo lavoro è stato fondamentale per il passaggio dalla Seconda alla Prima Categoria. Prenderà il suo posto Giuliano Rosso, sarà il direttore generale del prossimo anno. Come ds e team manager ci sarà Pasquale Libertone. Il presidente sarà Lorenzo Barlassina, una carica importante che lui può gestire. Io mi occuperò della gestione della società”.

“Altro obiettivo del settore giovanile – prosegue Resca – sarà fare sport facendo convivere l’aspetto agonistico e quello amatoriale. Anche allenatori di primo livello del territorio adesso accettano con piacere di entrare a far parte della nostra famiglia. Cambieremo qualcosina nell’organigramma della nostra società. Ci saranno il responsabile organizzativo, il segretario, il custode e magazzinieri. Abbiamo avviato il bar che vorremo far diventare un punto di ritrovo importante. L’intenzione è organizzare dei tornei anche di livello. Staff e allenatori quest’anno hanno dato tanto e il prossimo vorremmo fare ancora di più. C’è entusiasmo. Non dobbiamo avere paura di chiedere qualità e di esigerla”.



Tra i competitor ci potrebbero essere ben “due” Savona

“Qualunque squadra ci sarà ben venga – conclude Resca – noi lotteremo per il nostro risultato e il nostro obiettivo. Ci daremo battaglia, sarà un bel campionato. Non solo Savona, anche la Spotornese, la Vadese e le genovesi potrebbero ambire a vincere. Sono numerose squadre che potrebbero puntare a vincere il campionato”.