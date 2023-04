Albissola Swim Games, spettacolo di sport sulla spiaggia: vince l’ingauno Giacomo Strafforello

Albissola Marina. Oltre cento gli iscritti all’ottava edizione degli “Albissola Swim Games” che si sono svolti ieri (domenica 16 aprile) sulle spiagge della località savonese. Una giornata primaverile, una bella cornice di pubblico e tantissimi atleti, la maggior parte provenienti da Lombardia e Piemonte, si sono sfidati a suon di bracciate e corsa.

Quest’anno, infatti, alla tradizionale gara di nuoto in mare (che si è svolta sui 500 metri per motivi di temperatura dell’acqua), si è aggiunta anche la gara di corsa lunga 5 km, il percorso era misto: su passeggiata e sabbia, i partecipanti hanno dovuto ripete l’anello per tre volte.

Il più veloce della “swim e run” è stato l’ingauno Giacomo Strafforello, pallanuotista classe 1986, che grazie al tempo di 29 minuti e 15 secondi è salito sul gradino più alto del podio. Secondo classificato, per un solo secondo di differenza, Riccardo Palumbo, classe 1982 del Nuoy Triathlon Varese. Ha chiuso il podio un altro atleta lombardo di grande esperienza, ovvero il 51enne Cristiano Marchese del Road Runners Milano, che ha completato la gara con due minuti in più rispetto al vincitore savonese.

Per quanto riguarda le donne, il miglior tempo femminile è stato di Vittoria Bergamini, classe 1996 del Riviera Triathlon 92, che si è classificata al sesto posto assoluto con 33 minuti e 11 secondi. Si è fatta notare anche Marina Bianchi dei Cinghiali Mannari, che ha chiuso con con 34 minuti e 41 secondi. Terzo piazzamento femminile migliore quello di Monica Fierile del Riviera Triathlon 92 (38 minuti e 4 secondi).

Ma non solo gare singole, in questa edizione gli atleti hanno potuto partecipare anche in coppia. Doppio podio (nell’assoluto e nel maschile) per il Cartongesso Pro Team, formato da Gilberto Varaldo e Lorenzo Giunta che sono arrivati al traguardo in 30 minuti e 12 secondi. Dietro di loro, a 14 secondi, i piacentini Nicolini e Figoli, vincitori della staffetta mista. Terza coppia quella composta da Ferro e Maglio. Nel femminile hanno primeggiato invece Laure Bailhache ed Eleonora Serra (32’e 55’’)

La gara è stata organizzata dall’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare, con il sostegno del Comune di Albissola, di Generali, della Fondazione De Mari, della Regione Liguria e di altre realtà del territorio.