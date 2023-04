Albissola, anziano in carrozzina “bloccato” in casa: sul terrazzo l’incubo del nido di gabbiani

Albissola Marina. Una storia che arriva da una palazzina di Albissola Marina e riguarda un anziano in carrozzina che vive nel suo appartamento assieme alla moglie, anche lei in età avanzata: la sua quotidianità vede ora un ostacolo che sta creando non pochi problemi e disagi, ovvero l’impossibilità di uscire sulla sua terrazza, tra l’altro nel periodo della bella stagione.

Per l’anziano la consueta uscita sul terrazzo rappresenta un momento importante, spesso unica via per una “boccata d’aria” e godersi la luce del sole. Negli ultimi tempi, però, questo gli è stato precluso da una “insolita” presenza: un gruppo di gabbiani che in una porzione della sua balconata hanno fatto un vero e proprio nido, “occupando” praticamente gli spazi e rendendo pericoloso per il pensionato stare tranquillamente sulla terrazza.

I gabbiani, infatti, impediscono ogni possibilità di utilizzare quell’area del suo alloggio: l’anziano in carrozzina ha paura di essere aggredito.

L’uomo si è rivolto all’amministratore condominiale chiedendo di trovare una soluzione, soluzione che, pare, non ci sia al momento in quanto, stando alle indicazioni fornite da Enpa, Comune, forze dell’ordine e vigili del fuoco, una certa normativa non permette la rimozione del nido e tutela la presenza della specie sugli stessi edifici e palazzi residenziali.

“Secondo quanto riferito bisognerebbe aspettare che i piccoli di gabbiano crescano e che quindi si abbandoni il nido… La recente legislazione in vigore protegge ogni forma di nidificazione di uccelli e altri animali” ha evidenziato l’amministratore condominiale Massimo Ventura. “Un caso certamente limite, che non mette in discussione l’amore per gli animali e la fauna locale, ma che di fatto costringe una persona a rimanere all’interno delle mura domestiche”.

Naturalmente le parole dell’amministratore condominiale rilancio l’appello dell’anziano: “Se ci fossero opzioni di intervento possibili siamo pronti a valutarle, considerando lo stato di malessere generato dalla particolare situazione” ha concluso.