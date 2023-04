Albisola Pallavolo, le finali regionali si tingono di biancazzurro: Under 19 e Under 18 si impongono in semifinale

Albisola Superiore. Domenica sera presso il palazzetto dello sport ubicato a Manesseno (frazione del Comune di Sant’Olcese) è andata in scena la semifinale regionale che ha visto protagonista Clapsy Albisola, il sestetto under 19 allenato dai coach Ferrari e Licata. Dopo la vittoria della Serie D e quella dei campionati territoriali, Cuzari e compagni si sono presentati in terra genovese consapevoli dei propri mezzi, questo riuscendo ad ottenere l’ennesimo sussulto di una stagione davvero esaltante: la finale regionale.

I biancazzurri hanno infatti superato con il risultato di 3-0 (25-12, 25-19, 25-22) gli avversari dell’Admo Volley, un epilogo netto che permetterà al sestetto under 19 di contendersi il titolo contro Colombo Genova nel prossimo weekend al PalaRavizza di Alassio. Coppa Liguria e titolo regionale diventano dunque i nuovi sogni nel cassetto di una squadra che, quest’anno, sembra davvero non avere limiti. Ad ottenere dei risultati degni di nota tuttavia non è stato soltanto il sestetto maschile. A conquistare l’ultimo atto della fase di campionato estesa alle migliori squadre dell’intera Liguria infatti è stata anche l’under 18 femminile.

Il sestetto allenato dai coach Parodi e Lavagna si è infatti imposto con il risultato di 1-3 (18-25, 18-25, 25-16, 25-27) nella sfida contro Lunezia Volley, una vittoria che consentirà a Napoli e compagne di contendersi il titolo regionale contro Wonder Volley Genova, sestetto che ha superato CogoValle nell’altra semifinale andata in scena nel weekend. Appuntamento dunque al prossimo fine settimana: al PalaRavizza l’Albisola Pallavolo può sperare in un doppio titolo davvero memorabile.