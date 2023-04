Albisola, la denuncia dei sindacati: “Fermato autobus della Tpl sprovvisto di collaudo”

Albisola Superiore. Ieri mattina (18 aprile), un autobus della linea 7/ Savona – Albisola La Pace è stato fermato dalla polizia municipale di Albisola Superiore, che ha riscontrato la mancanza del regolare collaudo.

Non è stata elevata nessuna sanzione, ma richiesta la sostituzione dell’autobus, cosa che è prontamente avvenuta. Lo riferiscono, a IVG, le Organizzazioni Sindacali che, da tempo, denunciano le lacune e la vetustà dei mezzi aziendali, non idonei al servizio pubblico e si battono per l’adeguamento e la sostituzione dei bus, al fine di avere una flotta moderna ed efficiente.

I lavoratori hanno garantito che “continueranno a impegnarsi per la sicurezza“ e hanno ritenuto opportuno segnalare l’episodio a IVG “affinché non si ripetano più casi del genere”.