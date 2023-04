Albisola Superiore. Incidente stradale ad Albisola Superiore. È successo questa mattina, intorno alle 8,30, in via della Pace.

Stando a quanto riferito, a causare il sinistro sarebbe stata una Panda azzurra, guidata da una donna anziana. La signora, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo che ha generato una vera e propria carambola.

Prima ha colpito una Panda nera e un camion, per poi finire la sua corsa frontalmente contro una Fiat 500 di colore bianco.

Immediata la chiamata ai soccorsi e tempestivo l’intervento di ambulanza, della croce Oro Mare di Albissola, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco. L’anziana ha riportato traumi multipli e ferite, in particolare alcune fratture alle gambe, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il sinistro ha mandato in tilt il traffico, con lunghe code: la strada è stata momentaneamente chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere il soccorso, i rilievi e il recupero dei mezzi coinvolti.