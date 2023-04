Albenga Volley, coach Di Vicino: “Grande vittoria per l’Under 14, ora ci divertiamo”

Albenga. Grandi soddisfazioni per il settore giovanile dell’Albenga Volley. Entrambe le formazioni guidate da Daniele Di Vicino stanno ottenendo eccellenti risultati: il coach ha centrato il titolo territoriale con la formazione dell’Under 14 e ha ottenuto il pass per la final four di domenica con le ragazze dell’Under 16.

“La stagione dell’Under 14 fino a questo momento è stata davvero straordinaria – esordisce il tecnico -. Ma non è ancora finita. Il risultato del titolo di campioni territoriali è stato un grande passo, ora tutto quello che verrà a livello regionale lo prendiamo come bella esperienza da vivere e divertirsi. Bisogna dare grande merito a queste ragazze che si sono impegnate molto in questo percorso Abbiamo iniziato insieme lo scorso anno, ottenendo una crescita importante sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che caratteriale. Questo traguardo è davvero una ciliegina sulla torta”.

Ora per il tecnico c’è un altro titolo da portare a casa, con l’Under 16 femminile. Fino ad ora percorso netto per le biancoblù che quest’anno hanno solo saputo vincere. “Finalmente ci siamo! Abbiamo lavorato sodo per tutta la stagione per arrivare a giocare questa final four – afferma Di Vicino -. Il fatto che giochiamo con la squadra con cui abbiamo vinto l’ultima partita del girone eliminatorio potrebbe riservare delle insidie, soprattutto dal punto di vista psicologico, non dobbiamo sottovalutare l’avversario. Ma io ho grande fiducia nelle mie ragazze, che hanno ben chiaro qual è il nostro obiettivo, quindi sono sicuro che affronteremo al meglio questa semifinale. Serve la consapevolezza di avere un potenziale tecnico maggiore, ma con la massima concentrazione nel voler portare a casa la vittoria; dobbiamo dimenticarci chi abbiamo davanti e giocare al meglio delle nostre potenzialità”.