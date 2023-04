Albenga, Raffaella cerca la sua gatta Start: scomparsa da casa il 23 marzo

Albenga. Non si era mai allontanata da casa Start, la gatta di 10 anni che Raffaella Cerrato cerca disperatamente da ormai 20 giorni. E per ritrovarla ha tappezzato Albenga e Vadino, zona da cui si è allontanata, di centinaia di manifesti ed allertato le guardie ambientali e operatori ecologici che sono sul territorio.

Solitamente molto prudente Start, in una giornata di assenza della sua proprietaria, con un balzo è scesa in strada dal suo balcone al piano rialzato. “Un comportamento inspiegabile”, secondo Raffaella, che definisce la sua gatta paurosa, timida. Difficile però che Start possa riconoscere la strada per tornare a casa in via Einaudi, in quanto Raffaella si è trasferita dal centro storico a Vadino da solo una decina di giorni.

Molti gli avvistamenti dopo il suo appello social, soprattutto in campeggi in zona, ma nessuna traccia concreta. Teme che essendo una bellissima micia qualcuno vedendola libera potrebbe averla accolta nella propria casa. Ed è disposta ad offrire una ricompensa a chi la ritroverà. Per ogni comunicazione questo è il numero: 3388279164.