Albenga, nel 2023 Tari invariata. Al Comune 2,5 milioni di euro dalla vendita di due immobili

Albenga. “Il Comune di Albenga nel 2023 non aumenta la Tari“. Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore al Bilancio Silvia Pelosi che ha aggiunto: “Questo è un risultato importantissimo. In un momento complicato come quello che stiamo vivendo a causa dell’aumento dell’inflazione e dei costi in generale, abbiamo temuto di dover disporre un aumento della tariffa della TARI“.

“Fortunatamente, grazie ad un intervento politico e alla collaborazione degli uffici siamo riusciti ad evitare tale provvedimento con grande beneficio per i cittadini e le imprese.

Ricordo – continua l’assessore Pelosi – che la TARI è una tassa che deve ripagare in toto il servizio, la tariffa è stabilità sulla base di parametri decisi da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) i quali tengono conto di diversi fattori”.

“Colgo l’occasione per sottolineare che anche attraverso l’impegno dei cittadini nella differenziazione dei rifiuti il nostro obiettivo è quello non solo di non aumentare la tariffa, ma addirittura di diminuirla. Effettuando la raccolta nella maniera corretta, infatti, sarà possibile diminuire i conferimenti in discarica e, conseguentemente la tariffa della TARI”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Riuscire a non aumentare le tasse è uno degli obiettivi delle Amministrazioni di ogni Ente, soprattutto quando viene mantenuto lo stesso livello e qualità del servizio. A fronte di un generale aumento dei costi la tariffa TAri è rimasta invariata anche grazie all’impegno dei città albenganesi nel rispettare raccolta differenziata”.

Due milioni e mezzo di euro da investire grazie alla vendita della Farmacia Comunale e la Casa dei Quadrupedi

Grazie alla vendita della Farmacia Comunale e della Casa dei Quadrupedi, Albenga ha 2 milioni e mezzo da investire nel 2023. Tali risorse sono state destinate tramite variazione di bilancio per la realizzazione di diversi progetti: dal rifacimento di Piazza del Popolo, alla sicurezza idrogeologica del territorio passando per gli impianti sportivi.

A spiegare nel dettaglio come saranno impiegate queste risorse l’assessore al bilancio Silvia Pelosi che afferma: “Le entrate avute derivano dalla vendita della Farmacia Comunale degli Ingauni di Via Dalmazia (€ 2.003.333,33), dalla vendita dell’ex Scuderia Quadrupedi (€ 406.100,00) e da contributi statali (€ 130.000,00).

Tali risorse saranno impegnate per:

– l’adeguamento della scuola Carenda che, dati i lavori all’asilo nido Di Ferro sarà utilizzata quale sede temporanea – € 150.000,00

– il primo lotto della riqualificazione di Piazza del Popolo – € 265.000,00

– riqualificazione piani viabili, marciapiedi e parcheggi – € 628.333,33

– adeguamento Stadio Riva – € 300.000,00

– adeguamento piscina comunale – €300.000,00

– manutenzione straordinari di rii sul territorio – €300.000,00

– incarichi professionali esterni – € 60.000,00

– rifacimento scala piazza Matteotti – € 150.000,00

– ristrutturazione ex casa comunale a Campochiesa – €190.000,00

– manutenzione straordinaria patrimonio da € 406.100,00 a € 66.100,00

La variazione prevede, tra le altre cose, l’estinzione anticipata dei prestiti attraverso una somma derivante l’alienazione delle ex scuderie quadrupedi; l’iscrizione a bilancio del contributo dei fondi PNRR provenienti dal Distretto Socio Sanitario per la realizzazione e gestione della stazione di posta per un importo complessivo di € 545.000,00 e l’applicazione dell’avanzo vincolato per €` 12.000,00 al fine della restituzione alla Regione Liguria del contributo concesso per il miglioramento della fruizione delle spiagge libere e non utilizzato.

Questo punto è stato discusso durante il consiglio comunale di ieri sera giovedì 27 aprile ed è stato votato dalla maggioranza. Il consigliere Minucci si è astenuto mentre gli altri consiglieri di minoranza avevano già abbandonato l’aula.

Approvata all’unanimità la mozione ad oggetto: “Abbattimento barriera architettonica presso l’Esercizio Distribuzione Gas S.R.L. in Via Papa Giovanni XXIII”

È stata approvata all’unanimità la mozione ad oggetto: “Abbattimento barriera architettonica presso l’Esercizio Distribuzione Gas S.R.L. in Via Papa Giovanni XXIII” emendata per richiesta della maggioranza.

La mozione, che in realtà, come ha spiegato il vicesindaco Alberto Passino era superata nei fatti, è stata votata “proprio per ribadire, ancora una volta, l’impegno dell’Amministrazione per il superamento delle barrire architettoniche”.

Spiega il vicesindaco Passino: “Ho personalmente contattato l’amministratore del condominio dove sono in locazione gli uffici della distribuzione del gas, peraltro privati, al fine di addivenire al più presto ad una soluzione. A breve inizieranno gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e del piano viario di via Papa Giovanni che prevedono, tra gli interventi migliorativi, anche l’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo contesto abbiamo già previsto per oggi (28 aprile) un incontro con tutti gli amministratori dei condomini che si affacciano sulla via per concordare le attività e gli interventi. Gli uffici coglieranno l’occasione per approfondire e risolvere la problematica rappresentata da questa barriera”.

“Andrà analizzato – prosegue – quale sarà l’intervento migliore e possibile per rimuovere il gradino tenuto conto della presenza dei box interrati. Grazie alla concertazione tra le parti sono certo che si troverà la soluzione per rendere questo ufficio più accessibile”.

La mozione è stata votata all’unanimità così come emendata nella sostanza per impegnare il sindaco a fare il possibile per rimuovere le barriere architettoniche ivi presenti.

Ivano Carrara è il nuovo presidente della scuola materna Ester Siccardi

La Scuola Materna “ESTER SICCARDI” ha un nuovo presidente e un nuovo Consiglio di Amministrazione. La nomina è avvenuta ieri durante la seduta del consiglio comunale che ha visto sostanzialmente minoranza e maggioranza concordi sui nomi proposti seppure, per prassi, alla maggioranza è toccata la nomina di 3 componenti del CDA e alla minoranza di 1. Voto unanime per la figura del Presidente Ivano Carrara. Fanno parte del CDA: Elisa Ghione, Francesca Damonte, Chiara Pavesio e Ginetta Perrone.