Albenga in Serie D, Buttu: “Questa è la vittoria di tutti, ora ci godiamo questo momento”

Arenzano. L’Albenga torna in Serie D dopo 33 anni! Vittoria della squadra di Pietro Buttu al Gambino di Arenzano, il gol di Grandoni nei minuti finali ha permesso a tutto il club di festeggiare insieme ai numerosi tifosi ingauni giunti da Albenga per sostenere la squadra.

Grandissima emozione negli occhi dell’allenatore bianconero, cosciente di aver scritto un’importante pagina di storia che rimarrà per sempre impressa nelle menti dei tifosi di questa società: “E’ qualcosa di fantastico, ancora non mi rendo conto di ciò che abbiamo raggiunto. Voglio ringraziare subito Marinelli, senza di lui questo sogno non si sarebbe avverato. Se oggi sono qua è merito di Claudia, che ringrazio. Questa vittoria la voglio dedicare a mio figlio Gabriele, la perseveranza nella vita come nello sport ti faranno raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo. Non mi dimentico ovviamente di tutto lo staff, di Viviano Rolando che mi ha portato qua, di Francesco Cocito, D’Angelo, Chiarlone, Gabriele Patrucco. Questa squadra è prima dalla prima partita di campionato e raggiunto record che rimarranno per sempre nella storia di questo club”.

Pietro Buttu non è alla sua prima vittoria di un campionato, ma ha decretato questa vittoria come la più importante a livello di sentimento: “Ho vinto alcuni campionati, ma questa per la maturazione e per la condizione in cui siamo arrivati qua. Questa storia per me parte da più indietro, 33 anni fa quando l’Albenga è retrocessa ero un giocatore. Voglio ricordare Viveri, persona a cui sono molto legato e sindaco di Albenga in quel tempo, sarebbe stato molto fiero di questo successo. In più voglio ringraziare e ricordare tutte le persone che non ci sono più e che mi hanno spinto a raggiungere questo traguardo, questa vittoria è anche per mio fratello e mio papà. Adesso godiamoci questa vittoria, è stato un anno in cui non mi sono mai fermato. Voglio godermela, il tempo passa in fretta e io non voglio perdere tempo”.