Albenga in lutto per la scomparsa di Anna Contangelo, moglie di Agostino Sommariva

Albenga. Si è spenta, dopo una lunga malattia, Anna Contangelo, di 56 anni, moglie di Agostino Sommariva, noto titolare insieme ai figli del Frantoio Sommariva.

La voce si è sparsa subito in città, ma la famiglia addolorata si è chiusa in un rigoroso silenzio. La richiesta di Anna era infatti, in caso di sua scomparsa di non essere vista nel momento del decesso.

Per rispettare le sue volontà non ci saranno quindi funerali pubblici, ma un saluto privato e senza persone domani alle ore 15 presso la cappella privata di famiglia a Leca. Inoltre, la famiglia chiede di non effettuare visite né telefonate.

Lascia il marito Agostino, i figli Alice e Gabriele e i parenti tutti che si uniscono nel dolore della grave perdita.