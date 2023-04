Albenga in lutto, è morto l’imprenditore Gianluigi Corrias

Albenga. La Città delle Torri, in lutto, piange la scomparsa di Gianluigi Corrias. Editore e imprenditore turistico molto noto in tutto il savonese.

Corrias, che lascia la moglie e due figli, è scomparso all’età di 82 anni. È stato proprietario di un residence in Riviera e ha fondato il settimanale “Gente di Riviera”.

“Con Gianluigi Corrias se ne va non solo un grande amico di mio padre e della nostra famiglia da generazioni, ma una persona di grande intelligenza, cultura, sensibilità”, il ricordo del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Era molto attento ai problemi della città e nei miei confronti anche quando muoveva qualche critica lo faceva con lo spirito del padre di famiglia. Partecipava agli eventi del comune e con lui se ne va una importante figura di riferimento per noi tutti. Per me è una perdita dolorosa, faccio le condoglianze alla famiglia”, ha concluso.

Il rosario sarà recitato questa sera (4 aprile), alle 17, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, alle 15, in cattedrale San Michele, ad Albenga.