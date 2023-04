Albenga, il sindaco chiede le dimissioni di Distilo: “Non rappresenta i cittadini su temi importanti come l’ospedale”

Albenga. “Il Presidente del Consiglio Comunale Diego Distilo non solo dimostra di non esercitare i suoi doveri istituzionali, ma, fatto ancor più grave, dimostra di non voler rappresentare Albenga e i suoi cittadini nelle sedi in cui si è chiamati a discutere tematiche importanti come quella del futuro dell’Ospedale di Albenga e del Piano Sociosanitario della Regione Liguria”. Con queste parole il sindaco Riccardo Tomatis commenta la decisione di Diego Distilo di non partecipare all’assemblea del CAL (Consiglio delle Autonomie Locali) convocata per discutere il Piano Sociosanitario 2023/25 e le osservazioni allo stesso.

Aggiungono gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza: “Per colpa del Presidente del Consiglio Distilo, venerdì Albenga ha rischiato di perdere un’occasione. Fortunatamente il sindaco Riccardo Tomatis si era attivato per tempo e aveva depositato le osservazioni di Albenga al Piano Sociosanitario. Le stesse sono state ricevute e recepite, ma sarebbe stato importante essere presenti per poter sottolineare le esigenze dell’intero comprensorio. Avrà avuto cose più importanti da fare, il presidente Distilo, che dare seguito al mandato ricevuto dagli elettori, ma avrebbe per lo meno potuto delegare qualcun altro a svolgere questo importante compito e rappresentare Albenga. Non lo ha fatto”.

“Certo è che al consigliere Distilo non manca mai il tempo, invece, per cercare di apparire criticando l’operato dell’Amministrazione, ma evidentemente quando si tratta di fare qualcosa di importante per Albenga le cose cambiano. O forse, dopo aver pubblicamente affermato che avrebbe votato contro il Piano Sociosanitario, l’assenza si deve imputare ad una “tirata di orecchie” da parte del Presidente Toti o di qualche componente della maggioranza regionale, e quindi alla volontà di non andare contro, per meri interessi personali, il proprio schieramento politico. Invitiamo i cittadini a riflettere sui fatti più che sulle parole pronunciate da chi, poi, non si cura dei veri interessi della città.”

Alla luce di quanto rappresentato la maggioranza chiede di poter discutere durante il prossimo consiglio comunale (previsto per giovedì 27 aprile) l’opportunità che il presidente del Consiglio Comunale presenti le proprie dimissioni dal CAL, “non rappresentando più né l’amministrazione comunale di Albenga, né soprattutto i suoi concittadini e che, più in generale, lo stesso sia adatto a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio nello stesso comune di Albenga, vista la cronica assenza dai momenti principali di vita pubblica della città, non da ultima la consegna della Medaglia d’oro al valor civile”.