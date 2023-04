Albenga, il Piccolo Museo della Fionda si arricchisce della 608esima fionda: viene dall’Australia

Albenga. In attesa che Antonio Ricci consegni il prossimo 28 maggio la ventesima Fionda di legno “a chi nella vita ha tirato buone fiondate” il Piccolo Museo della Fionda di Albenga, in vico del Collegio, continua ad arricchirsi di nuovi esemplari.

E’ la volta di una fionda proveniente dall’Australia: “E così – commenta con il solito entusiasmo Dino Vio anima e custode del curioso museo – sono presenti modelli di tutti i continenti. L’Australia mancava”. A colmare la lacuna è stato Enrico Coffen che da Sidney ha portato ad Albenga una fionda in eucaliptus: “Il legno più usato in Australia per questo scopo – spiega – è proprio quello dell’eucaliptus insieme all’oleandro”.

“Le fionde non sono diffusissime e vengono utilizzate non tanto per ‘monelleria’, ma soprattutto per allontanare dai luoghi coltivati i conigli selvatici che divorano tutto ciò che trovano da mangiare” aggiunge.

Il Piccolo Museo della Fionda, dei Fieui di caruggi, supera così i seicento esemplari in bella mostra. Il luogo è visitato ogni anno da migliaia di turisti provenienti da ogni parte del mondo ed è segnalato in tutte le principali guide. Recentemente ha ospitato le riprese di una televisione dell’Est europeo in Italia per scoprire e riprendere luoghi curiosi e caratteristici.