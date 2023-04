Albenga. “Un giorno importantissimo, dopo un lungo lavoro con grande impegno di tutti gli iscritti finalmente possiamo aprire le porte del nostro punto di ascolto e accogliere i cittadini”. Questo il commento del segretario cittadino del Pd Ivano Mallarini, a margine dell’inaugurazione della nuova sede del circolo del Pd.

Come location, i dem hanno scelto uno spazio nel centro storico di Albenga, precisamente in via Roma di fronte all’auditorium San Carlo ed a palazzo Oddo: “La sede – spiega Mallarini – è al piano terra, molto accessibile alla cittadinanza e molto visibile. Sarà aperta tutti i sabati dalle 15 alle 18 per chi volesse incontrarci, avanzare proposte, istanze o anche critiche costruttive e sarà un ambiente moderno, giovane e vibrante di idee”.

Al taglio del nastro presente anche l’onorevole e vicepresidente nazionale del PD Chiara Gribaudo: “Oggi è un giorno di festa – ha detto – ogni volta che apre o riapre una sede è un buon segnale per il partito. Per noi la partecipazione, la mobilitazione e la militanza attiva sono elementi fondamentali per riuscire a tenere insieme la dimensione di carattere nazionale, europea e naturalmente territoriale. E farlo alla vigilia del 25 aprile, anche a fronte delle dichiarazioni della seconda carica dello stato (dice riferendosi al presidente del Senato Ignazio La Russa) è la dimostrazione che noi qui ci siamo e che qui vogliamo continuare a stare a difendere i valori della Costituzione, della resistenza e della Repubblica democratica e libera”.

D’accordo Brando Benifei, europarlamentare e capodelegazione del PD a Bruxelles: “Sono contento di essere qui oggi, Albenga è una realtà importante per la provincia ma anche per la Liguria. Una realtà storica come città e come presidio politico territoriale. Una realtà viva e vivace che in questi anni ha dato tanto alla nostra militanza e alle battaglie che abbiamo portato avanti insieme come comunità. È importante avere una sede fisica che sia aperta alla cittadinanza che sia visibile, una grande novità positiva che segna anche una ripartenza importante in un momento particolare. In questi giorni, guardando ad esempio all’Europa, l’Italia viene associata alla Polonia e all’Ungheria per le parole di odio e di discriminazione verso le minoranze e i gruppi vulnerabili nel nostro Paese, è la prima volta che accade ed è il segno di una preoccupazione diffusa rispetto a un destra che sembra non riuscire a liberarsi dei suoi fantasmi. Per questo anche da qui dobbiamo continuare a difendere i nostri valori e proporre la nostra alternativa che è democratica e progressista”.

La festa si è spostata poi in piazza Trincheri, dove a ritmo di “Bella Ciao” si sono riuniti anche gli altri presenti, tra cui Valentina Ghio, onorevole e segretaria regionale PD; il senatore Lorenzo Basso e il segretario provinciale del partito Emanuele Parrinello. Non hanno mancato l’appuntamento il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il suo vice Alberto Passino, gli assessori Mauro Vannucci, Gianni Pollio, Silvia Pelosi e Marta Gaia, l’ex primo cittadino Giorgio Cangiano e Franco Vazio. L’artista Umberto Padovani ha omaggiato i presenti con una sua simpatica caricatura.