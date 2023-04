Albenga, il 22 aprile l’inaugurazione della nuova sede del circolo Pd: presente anche la vice presidente nazionale Chiara Gribaudo

Albenga. Sabato 22 aprile alle 16 si terrà l’inaugurazione del nuovo circolo del Pd di Albenga. Il nuovo circolo si trova nel centro storico ingauno, in via Roma 75 al piano terreno, di fronte al teatro San Carlo ed a Palazzo Oddo.

“All’inizio del mio mandato di segretario cittadino avevo fin da subito annunciato che avrei cercato di aprire il circolo a tutta la cittadinanza – spiega il segretario Dem Ivano Mallarini – La nuova sede, grazie all’impegno di tutti gli iscritti, renderà possibile questo obiettivo: dopo l’inaugurazione sarà aperta tutti i sabati dalle 15 alle 18 per chi volesse incontrare il Pd locale, avanzare proposte, istanze o anche critiche costruttive e sarà un ambiente moderno, giovane e vibrante di idee”.

“Sabato 22 aprile dalle 16 faremo una bellissima festa in piazza Trincheri, angolo via Roma, per celebrare questo evento ed avremo molti ospiti tra i quali: Chiara Gribaudo, onorevole e vicepresidente nazionale del partito; Brando Benifei, europarlamentare e capodelegazione del Pd a Bruxelles; Valentina Ghio, onorevole e segretaria regionale Pd; Lorenzo Basso, senatore; Roberto Arboscello, consigliere regionale; Emanuele Parrinello, segretario provinciale del partito”.

“In questo momento di grande rinnovamento per il Pd nazionale, anche localmente l’apertura del nuovo circolo è un segnale di forte presenza sul territorio e di grande rinnovamento e vivacità. Un grande risultato per il quale devo caldamente ringraziare tutti i membri della segreteria e tutti gli iscritti di Albenga”.

Ma l’attività politica del circolo ingauno è continua: “Sabato 15 aprile saremo presenti in piazza del Popolo con un gazebo per denunciare i tanti errori del governo Meloni-Salvini, a partire dalla sanità ormai senza risorse ed in difficoltà in tutta Italia, non solo in Liguria dove conosciamo bene la situazione, continuando per i fondi PNRR a rischio, per il nuovo codice appalti che mette a rischio la correttezza morale delle licitazioni, per non parlare del continuo revisionismo storico portato avanti dalle loro cariche, basti ricordare le infelici dichiarazioni di Larussa, il quale dovrebbe dimettersi in quanto indegno di ricoprire il ruolo di seconda carica dello Stato. Sabato 15 presso il nostro gazebo apriremo anche il tesseramento 2023”.