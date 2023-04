Albenga. Una folla commossa si è radunata oggi nella Cattedrale San Michele per rivolgere l’ultimo saluto a Gianluigi Corrias, imprenditore ed ex editore, scomparso ieri all’età di 82 anni. Tanti gli amici e le persone che insieme al Sindaco Riccardo Tomatis hanno accompagnato Gianluigi Corrias e consolato con l’affetto di tutta la comunità ingauna i figli e i familiari.

Ad officiare il rito funebre Don Ivo Raimondo: “Si avvicinano i giorni di passione e morte di Gesù Cristo – dice il parroco nell’omelia -. Per Gianluigi la vita che ha ricevuto nel battesimo è una vita che non muore racchiusa in una bara. Il signore ci richiama ad una vita nuova. Un messaggio consolante davanti al passaggio della morte che porta turbamento in noi quando la morte ci strappa via i nostri cari. La luce della fede ci aiuta: andiamo verso una assoluta libertà per partecipare alla pienezza della vita di Dio”.

“Molto di Gianluigi vive nel cuore degli amici e dei famigliari e nella comunità di cui si è sentito parte e si è impegnato con le sue qualità i suoi doni. Dove rimane tutto il suo sforzo e impegno e sogni speranze progetti e fatica? È nelle mani di Dio. In lui la vita trionfa e rimane eterna, affidato nelle mani del Signore. Siete voi famigliari che avete condiviso la sua sofferenza ed ora lo affidate al Signore. Lui ve lo ha dato e voi ora lo restituite, fino a quando ci potremo reincontrare tutti nel suo Regno”.

Corrias lascia la moglie e due figli, è scomparso all’età di 82 anni. È stato proprietario di un residence in Riviera e ha fondato il settimanale “Gente di Riviera”.

“Con Gianluigi Corrias se ne va non solo un grande amico di mio padre e della nostra famiglia da generazioni, ma una persona di grande intelligenza, cultura, sensibilità”, il ricordo del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. “Era molto attento ai problemi della città e nei miei confronti anche quando muoveva qualche critica lo faceva con lo spirito del padre di famiglia. Partecipava agli eventi del comune e con lui se ne va una importante figura di riferimento per noi tutti. Per me è una perdita dolorosa, faccio le condoglianze alla famiglia”, ha concluso.