Albenga, Ciangherotti: “Il 25 aprile sia una festa condivisa e sentita da tutti i democratici”

Albenga. “A differenza di qualcuno, molti anche di sinistra, che sfila solo per farsi vedere, parteciperò convintamente anche quest’anno alle cerimonie del XXV Aprile, festa della Liberazione. Sarò in Cattedrale San Michele alle 9 e in piazza del Popolo subito dopo per ascoltare l’orazione di Carlo Speranza, figlio di Lelio, ‘partigiano bianco’ ed esponente della Fivl. Parteciperò anche, nel pomeriggio, alle ore 18, al concerto organizzato ai giardini Libero Nante, in viale Pontelungo, per celebrare la Liberazione”. Lo annuncia Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga.

“Sarò presente – spiega – perché credo che la libertà che abbiamo oggi sia nata grazie al sacrificio di tante persone che, nel 1943, capirono da che parte stare, e lo fecero a costo di sacrificare la vita. Quella del XXV Aprile è una festa che deve essere condivisa, visto che la lotta partigiana coinvolse tutte le forze antifasciste, dai monarchici ai cattolici, dai sacerdoti agli azionisti, dai carabinieri ai socialisti, dai liberali ai comunisti che, dopo la Liberazione, hanno messo il ‘cappello’ sulla lotta partigiana, spesso riscrivendola, omettendo alcune pagine brutte e, soprattutto, pensando ad una seconda guerra civile per far trionfare in Italia, dopo la dittatura fascista, una dittatura comunista”.

“Da sincero democratico antifascista e anticomunista, sono visceralmente contro ogni dittatura, e considero il XXV Aprile la festa della Liberazione da tutte le dittature, una festa condivisa e da condividere da parte di tutti i democratici, liberali, cattolici e, spero, anche da parte della sinistra che, in questi decenni, ha fomentato le divisioni” conclude.