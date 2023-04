Albenga, Ciangherotti denuncia: “Parco Peter Pan in condizioni indecenti”

Albenga. “Il parco Peter Pan, una delle attrazioni più importanti per i bambini, è in condizioni indecenti. Questa amministrazione comunale continua a dimostrarsi disinteressata alla cura e alla valorizzazione degli spazi pubblici frequentati ogni giorno dalle famiglie e dai ragazzi”: Lo afferma il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

L’esponente forzista ha raccolto le lamentele di diversi cittadini che frequentano il parco ingauno: “Il problema non è solo la maleducazione delle persone che frequentano il Peter Pan – spiega Ciangherotti -, perché i cestini interni risultano colmi, mentre quelli situati appena fuori dal parco sono stati svuotati”.

“Le immagini dello scorso weekend parlano da sole – sottolinea il capogruppo albenganese – e provano che la pulizia all’interno del parco non viene effettuata da giorni, altrimenti non si spiega la presenza di cestini così pieni da costringere le persone a tenersi i rifiuti in tasca per non sporcare a terra”.

Ciangherotti, infine, dichiara: “Dopo l’area cani di Viale 8 Marzo dimenticata dall’amministrazione comunale – conclude -, anche la cura dei parchi destinati allo svago dei bambini viene lasciata in fondo alle priorità di questa maggioranza. Un’indecenza che segna ancora una volta l’incapacità di questa giunta di interessarsi agli aspetti che rendono una città più vivibile e decorosa”.