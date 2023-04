Albenga, camion urta e “trascina” la tenda di uno stand: interviene la polizia locale

Albenga. Piccolo incidente, questa mattina, a margine dell’inaugurazione di Fior d’Albenga 2023.

Un camion impegnato in una consegna in transito lungo il “controviale” attiguo a piazza del Popolo ha “agganciato” la tenda di una bancarella per la vendita di bomboloni, trascinandola per un brevissimo tratto.

L’impatto ha notevolmente danneggiato lo stand, mentre il titolare dello stand, che in quel momento era all’interno, non ha subito ferite particolari e perciò se l’è cavata solo con un grosso spavento.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale ed il vice sindaco della città delle Torri Alberto Passino.